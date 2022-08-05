

Логотип Amnesty International "до и после". Автор рисунка - Н. Титов.

Выпущенный на этой неделе отчет Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население, стал очередным залпом в информационной войне против Украины.

В материале AI "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей" нет задокументированных фактов военных преступлений ВСУ, зато содержится абсурдная критика украинских военных, вынужденных вести бои в городах и использовать гражданскую инфраструктуру. Требование вывести ВСУ из городов равнозначно призыву к капитуляции и поощрению геноцида в условиях, когда российская сторона целенаправленно истребляет мирное население Украины.

Выяснилось, что украинский офис AI не участвовал в подготовке отчета и возражал против его публикации. Авторитетные украинские правозащитники указывают на манипулятивный характер обвинений. Политическое руководство Украины выступило с резкими заявлениями. Израильтяне напоминают об аналогичной предвзятой позиции AI в ближневосточном конфликте. Репутации международной правозащитной организации нанесен еще один серьезный удар. Ее генсек Аньес Калламар жалуется на "атаки украинских и российских троллей" и отвергает обвинения в предвзятости. В соцсетях началась кампания за ее отставку.