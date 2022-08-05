Амнистия для агрессора
Логотип Amnesty International "до и после". Автор рисунка - Н. Титов.
Выпущенный на этой неделе отчет Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население, стал очередным залпом в информационной войне против Украины.
В материале AI "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей" нет задокументированных фактов военных преступлений ВСУ, зато содержится абсурдная критика украинских военных, вынужденных вести бои в городах и использовать гражданскую инфраструктуру. Требование вывести ВСУ из городов равнозначно призыву к капитуляции и поощрению геноцида в условиях, когда российская сторона целенаправленно истребляет мирное население Украины.
Выяснилось, что украинский офис AI не участвовал в подготовке отчета и возражал против его публикации. Авторитетные украинские правозащитники указывают на манипулятивный характер обвинений. Политическое руководство Украины выступило с резкими заявлениями. Израильтяне напоминают об аналогичной предвзятой позиции AI в ближневосточном конфликте. Репутации международной правозащитной организации нанесен еще один серьезный удар. Ее генсек Аньес Калламар жалуется на "атаки украинских и российских троллей" и отвергает обвинения в предвзятости. В соцсетях началась кампания за ее отставку.
Владимир Зеленский, президент Украины
[Отчет Amnesty International], к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть, даже гипотетически, никакого условия, при котором российский удар по Украине становится оправданным... И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться.
...Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта... И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданны или понятны, не может не осознавать, что таким образом помогает террористам. А готовя такие манипулятивные отчеты - разделяет с ними ответственность за гибель людей.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Такое поведение Amnesty International - не о поиске истины и не о том, чтобы донести ее миру. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, целые территории, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия. Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды - системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия.
https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/559639015865881/
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники обороняют свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов.
Сегодня Россия прилагает максимум усилий, для того чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды.
Алексей Резников, министр обороны Украины
Единственная причина, по которой сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, - это самоотверженные героические действия ВСУ.
...Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противодействовать россии как государству-террористу - это извращение, под какие бы правовые конструкции его ни маскировали.
Любые попытки даже походя уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, - свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.
Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших ЗАЩИТНИКОВ. Это я как юрист говорю.
Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека
Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто бы находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости.
Мы обороняемся от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население.
Оставление населения городов и сел наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека.
Из заявления Amnesty International Ukraine
...Каждый человек из украинского офиса Amnesty знает, что именно Россия ответственна за преступления агрессии против Украины. Более того, значительная часть нашей команды - это люди, лично вынужденные спасать себя и близких от войны с россией, оставляя все позади. Некоторые из нас уже дважды стали переселенцами или беженцами.
...Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине - все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи.
Мелинда Симмонс, посол Великобритании в УкраинеЕдинственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы.
https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1555459085482557441
Вероника Мелкозерова, украинская журналистка
У меня есть только одно объяснение публикации Amnesty international. Россию уже считают злобным непредсказуемым агрессором, питбулем. Все ожидают, что питбуль будет злобным, и не винят питбуля, когда он нападает на ребенка. Все винят его хозяина. Человека.
Вот только Россия - это не питбуль, это страна, которая напала и оккупировала территорию другой страны. И нападению подверглась именно Украина. Делая такие позорные заявления, AI не только валидировала будущие преступления, но и уравняла Украину и Россию. Как будто мы Россию спровоцировали.
https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1555244366402392064
Ульяна Супрун, бывший и.о. министра здравоохранения Украины
Amnesty International занялась виктимблеймингом. Они обвинили бы изнасилованную женщину в том, что на ней была короткая юбка, и утверждали бы, что рабы заслуживают розги за оскорбление хозяина. Аньес Калламар обвиняет Украину в том, что она защищается от российского геноцида.
Сергей Грабский, военный эксперт
Я по роду своей деятельности читал много подобных докладов, но такой откровенной чуши, такой бездарной писанины я еще никогда не читал, потому что нет ни единого факта о конкретном нарушении гуманитарного права, нет ни единого факта нарушения правил ведения войны. Они себя опровергают буквально через абзац. Это напоминает рассказ о розовых пони и голубых единорогах, то есть абсолютно ни о чем.
Ольга Токарюк, украинская журналистка
Amnesty обвиняет ВСУ в том, что они подвергают риску гражданское население. Это серьезное обвинение, которое, несомненно, подхватят россияне и их западные агенты. Но гражданские лица живут повсюду, даже в зонах боевых действий. Очень часто они не хотят уезжать, даже если их настойчиво просят.
Именно это сейчас происходит в Донбассе. Украинское правительство попросило мирных жителей уехать, затем приказало им уехать. Тот, кто отказывается, теперь должен подписать документ о том, что он берет на себя ответственность за последствия. Это полномасштабная война, невиданная со времен Второй мировой, с явным намерением геноцида.
Украинцы защищаются, Россия намеренно нападает на мирных жителей Украины и ровняет города с землей. Масштаб якобы допущенных Украиной нарушений просто несопоставим. Уравнивать две стороны в то время, когда интерес к Украине и поддержка угасают, как минимум сомнительно с моральной точки зрения.
...И еще одно: часто мирные жители чувствуют себя более защищенными, когда рядом находятся украинские вооруженные силы. Об этом говорит мой родственник, который отказался покинуть Донбасс. Люди хорошо видели, что россияне делали с гражданским населением, если украинские военные уходили и они получали возможность оккупировать территории: см. Бучу, Херсон.
Александра Поворозник, украинский кинокритик
Забавно. что я, как украинская мирная жительница, чувствую себя теперь в еще большей опасности после публикации доклада AI (и особенно после того, как он был подхвачен российскими медиа и начал распространяться там, как лесной пожар). Потому что Россия с самого начала рассматривала объекты гражданской инфраструктуры как основные цели, и теперь, когда их отмазку "о, мы ударили по этой больнице, потому что там были украинские ВоЕнНыЕ, переодетые медсестрами" поддержала в своем докладе Amnesty International (правда, в основном заголовком; если вникнуть в цифры, то окажется, что гражданская инфраструктура всегда была целью россиян, а случаи, когда поблизости действительно находились военные, очень и очень редки), они практически гарантированно будут убивать мирных жителей и взрывать торговые центры и больницы с еще большим энтузиазмом.
Анна Гриценко, исследовательница праворадикальных движений, публицисткаВозможно, украинские и даже латвийские чиновники тоже тролли (так назвала своих критиков Аньес Калламар. - Ред.), однако это не столько вопрос личной обиды, сколько мерзкого подхода, принятого не только AI, но и другими псевдопацифистами по всему миру.
Этот подход опирается на два допущения. Во-первых, что есть хорошие украинские граждане и плохие украинские солдаты, которые не являются частью украинского общества и каким-то образом появились в стране из ниоткуда, чтобы представлять опасность для гражданского населения, и только правила ведения войны не позволяют им перейти в режим берсерка. На самом деле украинская армия - это неотъемлемая часть [украинского общества], это наши друзья, коллеги, соседи и даже наши бывшие, с которыми я больше не общаюсь, но которых я хочу вернуть живыми. Они защищают нас, потому что нет "их" и "нас". Они сражаются из чувства ответственности за нашу общую безопасность, а не из желания быть жестокими. Сейчас вроде как 2022 год, нужно перестать мыслить эссенциалистскими категориями.
Второе допущение - что большее зло настолько велико и ужасно, что сразиться с ним все равно не получится, так что просто замнем эту часть - на самом деле ключевую - и перейдем к второстепенной и комфортабельной борьбе с меньшим злом, выискивая его признаки в поведении жертвы. Это превратное понимание непредвзятости.
Татьяна Трощинская, украинская журналисткаЧто они (авторы отчета AI. - Ред.) делают? Они подрывают авторитет легитимной национальной армии (в данном случае - ВСУ) как институции, которая призвана защищать свою страну и свой народ - и делает это.
Они разделяют нас на "военных", якобы делающих что-то "нехорошее" априори, и "гражданских", которые все время "страдают".
...Они вбивают в головы вредную идею, что война может быть какой-то якобы "комфортной", где военные сидят посреди поля и пытаются никого не убить и никак не реагировать в ответ - это что, заклание какое-то?
Вместо того чтобы четко осудить АГРЕССОРА и АГРЕССИЮ. Причем в данном случае именно агрессор использует гражданскую инфраструктуру, объекты, людей для ведения этой войны.
Они подрывают институциональное доверие, потому что говорят, что якобы только "власть" развязывает войны, а "народ" всегда против. Хотя в этой войне украинский народ так же обороняется, как и украинская армия, а русский народ является стейкхолдером и соучастником этой войны.
И главное: они подрывают доверие к использованию по назначению и договоренностям оружия, которое мы получаем от наших западных партнеров.
То есть это не просто лицемерие и манипуляции.
Николай Клименюк, журналист
Читаю доклад Amnesty International, где написано, что украинские военные отдыхают и едят в больницах, и это нарушение, располагаются в пустых школах, и это нарушение, что два военных грузовика стояли перед жилым домом, и это нарушение, что парень в Николаеве носил еду украинским военным, и это нарушение, что они его близко подпускали. В основном в докладе говорится о том, что украинские военные просто находились где-то, где им с точки зрения AI в соответствии с нормами находиться было нельзя. С точки зрения AI украинские военные в принципе не должны находиться рядом с гражданскими, а должны жить в густых украинских лесах или в чистом украинском поле (да, там так написано). А гражданских надо отовсюду эвакуировать. Украина прям ломится от избытка инфраструктуры, где можно безопасно размещать военных вдали от гражданских - причем по всей стране. В тылу, пишут AI, с этим нет никаких проблем. Есть в докладе единичные свидетельства, что стреляли с позиций рядом с гражданскими объектами. Чем, как и почему стреляли - не написано.
...Проблема, конечно, не в том, что AI якобы не пишут про российские преступления - еще как пишут. В докладе про ВСУ каждое третье предложение про то, что Россия еще хуже и ничто не оправдывает и т.д. Проблема в том, что доклад содержит ложный вывод, что ВСУ сознательно и намеренно подвергает угрозе гражданское население, когда этого можно избежать.
Сергей Давидис, российский правозащитник
Вполне естественно, что на большой страшной войне на любой стороне есть нарушения законов и обычаев войны и даже военные преступления. По-другому просто не может быть. Поэтому сама констатация этих нарушений мало что значит.
Оценка же фактов, зафиксированных докладом, - ответственность читателей. И тут важно, кто агрессор, а кто защищает свой дом, соотношение масштабов нарушений (понятно, что российские войска нарушают законы и обычаи войны несопоставимо больше), возможность их избежать (а где еще ВСУ располагать позиции, куда девать жителей окрестных домов, особенно если они не хотят никуда деваться?) и т.д.
Но в целом позиция отрицания фактов, потому что они нам не нравятся, - плохая позиция. Хорошая позиция - признание фактов и оценка их в широком контексте ситуации. Я уверен, что никакие правдивые сообщения о фактах не могут поколебать уверенность всех честных и добрых людей в правоте Украины, потому что правда и справедливость объективно на стороне украинского народа.
Олег Еланчик, российский правозащитник и журналист
...Такой доклад не может быть объективным в принципе. Если он говорит о преступлениях Украины - он превращается в оружие пропаганды. Если он говорит о ситуации с гибелью гражданских людей на войне вследствие действий армий, то он должен по крайней мере сопоставлять две армии и строиться совсем по-другому, идеологически и структурно. А сейчас мы получаем, что "международная правозащитная организация зафиксировала военные преступления Украины" - снаряд однонаправленного действия. Который будет использован, чтобы долбить по Украине. В докладе нет даже фразы о неудачной попытке провести аналогичное "исследование" на территории, подконтрольной России.
...Есть такие приемы. Сравнить то, что нельзя сравнивать, и оторвать от контекста... Например, военное преступление - это и удар ракетой по вокзалу с эвакуирующимися беженцами в Краматорске, с кучей трупов. И когда военные располагаются в соседних домах с теми, кто по какой-то причине не успел/не захотел эвакуироваться, с оговоркой, что до линии фронта - несколько километров. И то и то квалифицируется как военное преступление... На выходе получается, как выразился Кулеба, "фальшивый баланс". Это как если сравнивать то, что заключенные ругаются матом, с тем, что их пытают и насилуют, если утрированно, и статью в мировой прессе посвятить в основном, поведению заключенных с короткой оговоркой о том, что "пытки - это, конечно, плохо".
Игорь Яковенко, российский публицистУкраина, истекая кровью, бьется с фашистским агрессором, но ей постоянно бьют в спину. Amnesty International нанесла ей удар в спину в приступе полезного идиотизма.
...Это какое-то помешательство в правозащитной организации. Перед вами фашистский агрессор, который уничтожает мирное население, потому что может. Если выйти сражаться с ним в чистом поле, как этого требует российская пропаганда и сомкнувшиеся с ней правозащитники из AI, то украинская армия будет уничтожена, а потом - или параллельно с этим - будут уничтожены мирные жители в городах.
Очень повезло защитникам Сталинграда, что во время Сталинградской битвы не было Amnesty International. Они ведь не выходили в чисто поле, а обороняли каждый дом - то есть, с точки зрения AI, являлись преступниками.
Гарван Уэлш, советник британской Консервативной партии по вопросам безопасности
Россия не пытается избежать ударов по гражданским лицам. Она намеренно выбирает их в качестве мишеней. Она бомбит действующие больницы, жилые районы городов и места, обозначенные как убежища, например, Мариупольский драмтеатр. На оккупированной территории происходят массовые убийства и исчезновения людей. Вовсе не используя гражданских лиц в качестве живого щита, Украина сделала все возможное, чтобы эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. Это Россия загнала гражданских лиц в ловушку, обстреливая эвакуационные колонны и проводя осаду.
...Россия атакует города, и Украина имеет право их защищать. Это неизбежно означает, что военные объекты будут находиться рядом с гражданскими лицами, которые не смогли покинуть их, заброшенными школами (а не школами, в которых идут занятия!) и другой гражданской инфраструктурой. Предложение Amnesty о том, чтобы Украина вела боевые действия не в городах, а в лесистой местности за их пределами, абсурдно с военной точки зрения. Даже если бы у украинских войск были другие укрытия, Россия просто возьмет города и будет нарушать права человека в отношении живущих там людей.
...Известно, что Россия составила списки правозащитников, с которыми нужно расправиться после вторжения. Если бы украинская армия сделала то, чего хотела Amnesty, то активистов этой организации Россия похищала бы, пытала и убивала в городах, которые Украина была бы не в состоянии защитить.
Маттиа Неллес, программный директор по Украине в Центре либеральной современности (Берлин)
Насколько высокими должны быть стандарты международного гуманитарного права (МГП), если вы столкнулись с экзистенциальной агрессивной войной, а ваш противник систематически пренебрегает правилами ведения войны? Как мне кажется, контекст незначительных нарушений МГП имеет значение, если вы вынуждены воевать и защищать свои города.
...Даже если ваш противник ведет против вас варварскую войну, кастрирует и пытает ваших военнопленных, бомбит ваши города без разбора, вы должны по возможности максимально придерживаться МГП, и я считаю, что именно это и делают украинские вооруженные силы.
...После прочтения доклада AI и всей резкой и справедливой критики я бы сказал, что правила, регулирующие ведение войны, важны, но не должны рассматриваться ортодоксально, а незначительные (предполагаемые) нарушения должны быть контекстуализированы, чтобы не создавать ложного баланса...
Бойд ван Дейк, специалист по международному гуманитарному праву
Украинцы ведут асимметричную войну против российской агрессии и актов геноцида, поэтому не стоит удивляться, что их силы действуют в городах, где они могут сражаться с захватчиком - как это делали многие другие жертвы агрессии/геноцида.
Но самая важная критика в адрес AI заключается в том, что украинцы ведут справедливую войну против незаконной агрессии и чужеземной оккупации и что было бы несправедливо указывать на их относительно незначительные нарушения МГП по сравнению с серьезными нарушениями со стороны российского агрессора.
...Вопрос о том, должны ли жертвы агрессии и/или геноцида (часто ведущие асимметричную войну) строго следовать МГП, является спорным, так было и во время разработки Женевских конвенций 1949 года, самых важных правил ведения войны из когда-либо сформулированных.
...Было бы лучше как с аналитической, так и с нормативной точки зрения принять богатство истории МГП, а не представлять его как строгий свод правил с жесткими ограничениями для тех, кто сражается против агрессии и/или геноцида, как это сделано в докладе AI.