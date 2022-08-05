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статья Амнистия для агрессора

05.08.2022

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Логотип Amnesty International "до и после". Автор рисунка - Н. Титов.

Выпущенный на этой неделе отчет Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население, стал очередным залпом в информационной войне против Украины.

В материале AI "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей" нет задокументированных фактов военных преступлений ВСУ, зато содержится абсурдная критика украинских военных, вынужденных вести бои в городах и использовать гражданскую инфраструктуру. Требование вывести ВСУ из городов равнозначно призыву к капитуляции и поощрению геноцида в условиях, когда российская сторона целенаправленно истребляет мирное население Украины.

Выяснилось, что украинский офис AI не участвовал в подготовке отчета и возражал против его публикации. Авторитетные украинские правозащитники указывают на манипулятивный характер обвинений. Политическое руководство Украины выступило с резкими заявлениями. Израильтяне напоминают об аналогичной предвзятой позиции AI в ближневосточном конфликте. Репутации международной правозащитной организации нанесен еще один серьезный удар. Ее генсек Аньес Калламар жалуется на "атаки украинских и российских троллей" и отвергает обвинения в предвзятости. В соцсетях началась кампания за ее отставку.

Владимир Зеленский, президент Украины

[Отчет Amnesty International], к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть, даже гипотетически, никакого условия, при котором российский удар по Украине становится оправданным... И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться.

...Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта... И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданны или понятны, не может не осознавать, что таким образом помогает террористам. А готовя такие манипулятивные отчеты - разделяет с ними ответственность за гибель людей.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/2766

кулеба
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Такое поведение Amnesty International - не о поиске истины и не о том, чтобы донести ее миру. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, целые территории, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия. Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды - системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/559639015865881/

Подоляк
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники обороняют свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов.

Сегодня Россия прилагает максимум усилий, для того чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании дезинформации и пропаганды.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1555139984830636032

Алексей Резников, министр обороны Украины

Единственная причина, по которой сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, - это самоотверженные героические действия ВСУ.

...Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противодействовать россии как государству-террористу - это извращение, под какие бы правовые конструкции его ни маскировали.

Любые попытки даже походя уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, - свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.

Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших ЗАЩИТНИКОВ. Это я как юрист говорю.

https://bit.ly/3A0sDFJ

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека

Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто бы находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости.

Мы обороняемся от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население.

Оставление населения городов и сел наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/4/7361886/

Из заявления Amnesty International Ukraine

...Каждый человек из украинского офиса Amnesty знает, что именно Россия ответственна за преступления агрессии против Украины. Более того, значительная часть нашей команды - это люди, лично вынужденные спасать себя и близких от войны с россией, оставляя все позади. Некоторые из нас уже дважды стали переселенцами или беженцами.

...Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине - все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи.

https://bit.ly/3Su0dL9

Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине
Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1555459085482557441

Вероника Мелкозерова, украинская журналистка

У меня есть только одно объяснение публикации Amnesty international. Россию уже считают злобным непредсказуемым агрессором, питбулем. Все ожидают, что питбуль будет злобным, и не винят питбуля, когда он нападает на ребенка. Все винят его хозяина. Человека.

Вот только Россия - это не питбуль, это страна, которая напала и оккупировала территорию другой страны. И нападению подверглась именно Украина. Делая такие позорные заявления, AI не только валидировала будущие преступления, но и уравняла Украину и Россию. Как будто мы Россию спровоцировали.

https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1555244366402392064

Ульяна Супрун, бывший и.о. министра здравоохранения Украины

Amnesty International занялась виктимблеймингом. Они обвинили бы изнасилованную женщину в том, что на ней была короткая юбка, и утверждали бы, что рабы заслуживают розги за оскорбление хозяина. Аньес Калламар обвиняет Украину в том, что она защищается от российского геноцида.

https://twitter.com/usuprun/status/1555404770550112256

Сергей Грабский, военный эксперт

Я по роду своей деятельности читал много подобных докладов, но такой откровенной чуши, такой бездарной писанины я еще никогда не читал, потому что нет ни единого факта о конкретном нарушении гуманитарного права, нет ни единого факта нарушения правил ведения войны. Они себя опровергают буквально через абзац. Это напоминает рассказ о розовых пони и голубых единорогах, то есть абсолютно ни о чем.

https://bit.ly/3zYI8xG

Ольга Токарюк, украинская журналистка
Ольга Токарюк, украинская журналистка

Amnesty обвиняет ВСУ в том, что они подвергают риску гражданское население. Это серьезное обвинение, которое, несомненно, подхватят россияне и их западные агенты. Но гражданские лица живут повсюду, даже в зонах боевых действий. Очень часто они не хотят уезжать, даже если их настойчиво просят.
Именно это сейчас происходит в Донбассе. Украинское правительство попросило мирных жителей уехать, затем приказало им уехать. Тот, кто отказывается, теперь должен подписать документ о том, что он берет на себя ответственность за последствия. Это полномасштабная война, невиданная со времен Второй мировой, с явным намерением геноцида.

Украинцы защищаются, Россия намеренно нападает на мирных жителей Украины и ровняет города с землей. Масштаб якобы допущенных Украиной нарушений просто несопоставим. Уравнивать две стороны в то время, когда интерес к Украине и поддержка угасают, как минимум сомнительно с моральной точки зрения.

...И еще одно: часто мирные жители чувствуют себя более защищенными, когда рядом находятся украинские вооруженные силы. Об этом говорит мой родственник, который отказался покинуть Донбасс. Люди хорошо видели, что россияне делали с гражданским населением, если украинские военные уходили и они получали возможность оккупировать территории: см. Бучу, Херсон.

https://twitter.com/olgatokariuk/status/1555223313223487488

Александра Поворозник, украинский кинокритик

Забавно. что я, как украинская мирная жительница, чувствую себя теперь в еще большей опасности после публикации доклада AI (и особенно после того, как он был подхвачен российскими медиа и начал распространяться там, как лесной пожар). Потому что Россия с самого начала рассматривала объекты гражданской инфраструктуры как основные цели, и теперь, когда их отмазку "о, мы ударили по этой больнице, потому что там были украинские ВоЕнНыЕ, переодетые медсестрами" поддержала в своем докладе Amnesty International (правда, в основном заголовком; если вникнуть в цифры, то окажется, что гражданская инфраструктура всегда была целью россиян, а случаи, когда поблизости действительно находились военные, очень и очень редки), они практически гарантированно будут убивать мирных жителей и взрывать торговые центры и больницы с еще большим энтузиазмом.

https://twitter.com/rynkrynk/status/1555437666275033088

Анна Гриценко, исследовательница праворадикальных движений, публицистка
Возможно, украинские и даже латвийские чиновники тоже тролли (так назвала своих критиков Аньес Калламар. - Ред.), однако это не столько вопрос личной обиды, сколько мерзкого подхода, принятого не только AI, но и другими псевдопацифистами по всему миру.

Этот подход опирается на два допущения. Во-первых, что есть хорошие украинские граждане и плохие украинские солдаты, которые не являются частью украинского общества и каким-то образом появились в стране из ниоткуда, чтобы представлять опасность для гражданского населения, и только правила ведения войны не позволяют им перейти в режим берсерка. На самом деле украинская армия - это неотъемлемая часть [украинского общества], это наши друзья, коллеги, соседи и даже наши бывшие, с которыми я больше не общаюсь, но которых я хочу вернуть живыми. Они защищают нас, потому что нет "их" и "нас". Они сражаются из чувства ответственности за нашу общую безопасность, а не из желания быть жестокими. Сейчас вроде как 2022 год, нужно перестать мыслить эссенциалистскими категориями.

Второе допущение - что большее зло настолько велико и ужасно, что сразиться с ним все равно не получится, так что просто замнем эту часть - на самом деле ключевую - и перейдем к второстепенной и комфортабельной борьбе с меньшим злом, выискивая его признаки в поведении жертвы. Это превратное понимание непредвзятости.

https://bit.ly/3SrkwJf

Татьяна Трощинская, украинская журналистка
Что они (авторы отчета AI. - Ред.) делают? Они подрывают авторитет легитимной национальной армии (в данном случае - ВСУ) как институции, которая призвана защищать свою страну и свой народ - и делает это.
Они разделяют нас на "военных", якобы делающих что-то "нехорошее" априори, и "гражданских", которые все время "страдают".
...Они вбивают в головы вредную идею, что война может быть какой-то якобы "комфортной", где военные сидят посреди поля и пытаются никого не убить и никак не реагировать в ответ - это что, заклание какое-то?
Вместо того чтобы четко осудить АГРЕССОРА и АГРЕССИЮ. Причем в данном случае именно агрессор использует гражданскую инфраструктуру, объекты, людей для ведения этой войны.

Они подрывают институциональное доверие, потому что говорят, что якобы только "власть" развязывает войны, а "народ" всегда против. Хотя в этой войне украинский народ так же обороняется, как и украинская армия, а русский народ является стейкхолдером и соучастником этой войны.

И главное: они подрывают доверие к использованию по назначению и договоренностям оружия, которое мы получаем от наших западных партнеров.
То есть это не просто лицемерие и манипуляции.

https://bit.ly/3dcsTIo

Николай Клименюк, журналист

Читаю доклад Amnesty International, где написано, что украинские военные отдыхают и едят в больницах, и это нарушение, располагаются в пустых школах, и это нарушение, что два военных грузовика стояли перед жилым домом, и это нарушение, что парень в Николаеве носил еду украинским военным, и это нарушение, что они его близко подпускали. В основном в докладе говорится о том, что украинские военные просто находились где-то, где им с точки зрения AI в соответствии с нормами находиться было нельзя. С точки зрения AI украинские военные в принципе не должны находиться рядом с гражданскими, а должны жить в густых украинских лесах или в чистом украинском поле (да, там так написано). А гражданских надо отовсюду эвакуировать. Украина прям ломится от избытка инфраструктуры, где можно безопасно размещать военных вдали от гражданских - причем по всей стране. В тылу, пишут AI, с этим нет никаких проблем. Есть в докладе единичные свидетельства, что стреляли с позиций рядом с гражданскими объектами. Чем, как и почему стреляли - не написано.

...Проблема, конечно, не в том, что AI якобы не пишут про российские преступления - еще как пишут. В докладе про ВСУ каждое третье предложение про то, что Россия еще хуже и ничто не оправдывает и т.д. Проблема в том, что доклад содержит ложный вывод, что ВСУ сознательно и намеренно подвергает угрозе гражданское население, когда этого можно избежать.

https://bit.ly/3OVNRIY

Сергей Давидис, российский правозащитник

Вполне естественно, что на большой страшной войне на любой стороне есть нарушения законов и обычаев войны и даже военные преступления. По-другому просто не может быть. Поэтому сама констатация этих нарушений мало что значит.
Оценка же фактов, зафиксированных докладом, - ответственность читателей. И тут важно, кто агрессор, а кто защищает свой дом, соотношение масштабов нарушений (понятно, что российские войска нарушают законы и обычаи войны несопоставимо больше), возможность их избежать (а где еще ВСУ располагать позиции, куда девать жителей окрестных домов, особенно если они не хотят никуда деваться?) и т.д.

Но в целом позиция отрицания фактов, потому что они нам не нравятся, - плохая позиция. Хорошая позиция - признание фактов и оценка их в широком контексте ситуации. Я уверен, что никакие правдивые сообщения о фактах не могут поколебать уверенность всех честных и добрых людей в правоте Украины, потому что правда и справедливость объективно на стороне украинского народа.

https://bit.ly/3zv3QIe

Олег Еланчик, российский правозащитник и журналист

...Такой доклад не может быть объективным в принципе. Если он говорит о преступлениях Украины - он превращается в оружие пропаганды. Если он говорит о ситуации с гибелью гражданских людей на войне вследствие действий армий, то он должен по крайней мере сопоставлять две армии и строиться совсем по-другому, идеологически и структурно. А сейчас мы получаем, что "международная правозащитная организация зафиксировала военные преступления Украины" - снаряд однонаправленного действия. Который будет использован, чтобы долбить по Украине. В докладе нет даже фразы о неудачной попытке провести аналогичное "исследование" на территории, подконтрольной России.

...Есть такие приемы. Сравнить то, что нельзя сравнивать, и оторвать от контекста... Например, военное преступление - это и удар ракетой по вокзалу с эвакуирующимися беженцами в Краматорске, с кучей трупов. И когда военные располагаются в соседних домах с теми, кто по какой-то причине не успел/не захотел эвакуироваться, с оговоркой, что до линии фронта - несколько километров. И то и то квалифицируется как военное преступление... На выходе получается, как выразился Кулеба, "фальшивый баланс". Это как если сравнивать то, что заключенные ругаются матом, с тем, что их пытают и насилуют, если утрированно, и статью в мировой прессе посвятить в основном, поведению заключенных с короткой оговоркой о том, что "пытки - это, конечно, плохо".

https://bit.ly/3QoClqM

Игорь Яковенко. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Игорь Яковенко, российский публицист
Украина, истекая кровью, бьется с фашистским агрессором, но ей постоянно бьют в спину. Amnesty International нанесла ей удар в спину в приступе полезного идиотизма.

...Это какое-то помешательство в правозащитной организации. Перед вами фашистский агрессор, который уничтожает мирное население, потому что может. Если выйти сражаться с ним в чистом поле, как этого требует российская пропаганда и сомкнувшиеся с ней правозащитники из AI, то украинская армия будет уничтожена, а потом - или параллельно с этим - будут уничтожены мирные жители в городах.

Очень повезло защитникам Сталинграда, что во время Сталинградской битвы не было Amnesty International. Они ведь не выходили в чисто поле, а обороняли каждый дом - то есть, с точки зрения AI, являлись преступниками.

https://youtu.be/ShKmV6SWoHE

Гарван Уэлш, советник британской Консервативной партии по вопросам безопасности

Россия не пытается избежать ударов по гражданским лицам. Она намеренно выбирает их в качестве мишеней. Она бомбит действующие больницы, жилые районы городов и места, обозначенные как убежища, например, Мариупольский драмтеатр. На оккупированной территории происходят массовые убийства и исчезновения людей. Вовсе не используя гражданских лиц в качестве живого щита, Украина сделала все возможное, чтобы эвакуировать гражданских лиц из зоны боевых действий. Это Россия загнала гражданских лиц в ловушку, обстреливая эвакуационные колонны и проводя осаду.

...Россия атакует города, и Украина имеет право их защищать. Это неизбежно означает, что военные объекты будут находиться рядом с гражданскими лицами, которые не смогли покинуть их, заброшенными школами (а не школами, в которых идут занятия!) и другой гражданской инфраструктурой. Предложение Amnesty о том, чтобы Украина вела боевые действия не в городах, а в лесистой местности за их пределами, абсурдно с военной точки зрения. Даже если бы у украинских войск были другие укрытия, Россия просто возьмет города и будет нарушать права человека в отношении живущих там людей.

...Известно, что Россия составила списки правозащитников, с которыми нужно расправиться после вторжения. Если бы украинская армия сделала то, чего хотела Amnesty, то активистов этой организации Россия похищала бы, пытала и убивала в городах, которые Украина была бы не в состоянии защитить.

https://twitter.com/garvanwalshe/status/1555445367789035520

Маттиа Неллес, программный директор по Украине в Центре либеральной современности (Берлин)

Насколько высокими должны быть стандарты международного гуманитарного права (МГП), если вы столкнулись с экзистенциальной агрессивной войной, а ваш противник систематически пренебрегает правилами ведения войны? Как мне кажется, контекст незначительных нарушений МГП имеет значение, если вы вынуждены воевать и защищать свои города.

...Даже если ваш противник ведет против вас варварскую войну, кастрирует и пытает ваших военнопленных, бомбит ваши города без разбора, вы должны по возможности максимально придерживаться МГП, и я считаю, что именно это и делают украинские вооруженные силы.

...После прочтения доклада AI и всей резкой и справедливой критики я бы сказал, что правила, регулирующие ведение войны, важны, но не должны рассматриваться ортодоксально, а незначительные (предполагаемые) нарушения должны быть контекстуализированы, чтобы не создавать ложного баланса...

https://twitter.com/mattia_n/status/1555484928841846784

Бойд ван Дейк, специалист по международному гуманитарному праву

Украинцы ведут асимметричную войну против российской агрессии и актов геноцида, поэтому не стоит удивляться, что их силы действуют в городах, где они могут сражаться с захватчиком - как это делали многие другие жертвы агрессии/геноцида.

Но самая важная критика в адрес AI заключается в том, что украинцы ведут справедливую войну против незаконной агрессии и чужеземной оккупации и что было бы несправедливо указывать на их относительно незначительные нарушения МГП по сравнению с серьезными нарушениями со стороны российского агрессора.

...Вопрос о том, должны ли жертвы агрессии и/или геноцида (часто ведущие асимметричную войну) строго следовать МГП, является спорным, так было и во время разработки Женевских конвенций 1949 года, самых важных правил ведения войны из когда-либо сформулированных.

...Было бы лучше как с аналитической, так и с нормативной точки зрения принять богатство истории МГП, а не представлять его как строгий свод правил с жесткими ограничениями для тех, кто сражается против агрессии и/или геноцида, как это сделано в докладе AI.

https://twitter.com/boyd_vandijk/status/1555352359827820544

Александр Осовцов, публицист
Важнейшая черта любого морального субъекта - это постоянство. Много лет Amnesty International осуждает ЦАХАЛ и защищает ХАМАС. Теперь эта неизменно принципиальная правозащитная организация выпустила доклад, обвиняющий ВСУ в жертвах среди мирного населения Украины. Шабат шалом!

https://bit.ly/3oV7179

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05.08.2022

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