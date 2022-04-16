На 50-й день российско-украинской войны затонул флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" стоимостью около 750 миллионов долларов. Американская разведка подтвердила заявление официальных лиц в Киеве: причиной гибели корабля стало попадание двух украинских противокорабельных ракет "Нептун". На корабле не сработали системы ПВО.

По российской версии, крейсер затонул при буксировке в шторм вследствие повреждений, полученных от детонации боекомплекта, которая, в свою очередь, произошла в результате внезапно возникшего на борту пожара. Эта версия не менее позорна для российского флота. Возгорание от внутренних причин, без внешнего воздействия (по одной из версий, тиражируемых российской пропагандой, пожар случился из-за того, что один из матросов закурил в неположенном месте) свидетельствует о крайней степени халатности и некомпетентности экипажа и о неэффективности имевшейся на "Москве" системы пожаротушения, хотя на крейсере только в 2020 году был закончен капитальный ремонт с модернизацией. Почетнее было бы погибнуть в бою от украинских ракет.

Катастроф и поражений в истории российского флота было на самом деле не меньше, чем громких побед, вроде Чесмы и Синопа, и эти катастрофы порой оказывали существенное влияние на политическую жизнь России.

Лиссабонское сидение

Первым значительным провалом российского флота стала капитуляция Средиземноморской эскадры под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина в Лиссабоне 23 августа (4 сентября) 1808 года. Это произошло во время основательно забытой сегодня русско-английской войны 1807-1812 годов, в которой Россия выступала союзницей наполеоновской Франции, а Англия - союзницей Швеции, на которую напала Россия. Кроме капитуляции Сенявина, война свелась к боевым действиям на Балтике, где Россия потеряла 1 линейный корабль, 1 катер и 3 канонерские ложки, а британский флот потерь не понес. Лиссабон был блокирован британской эскадрой и британским экспедиционным корпусом, что вынудило сдаться как французский экспедиционный корпус в Португалии, так и русскую эскадру.

По условиям капитуляции эскадра Сенявина в составе 10 линейных кораблей и 3 фрегатов была отправлена в британский Портсмут, где должна была находиться до конца войны. В августе 1809 года командам было разрешено возвратиться в Россию. В 1813 году Англия вернула России 2 линейных корабля. Остальные корабли, оставшись без экипажей, к тому времени сгнили, поскольку английскому флоту они были не нужны. Ту войну Англия вела с минимальным напряжением сил и не стремилась к уничтожению российского флота, рассматривая Россию как потенциального союзника в борьбе с Наполеоном.

Крымская война

После вступления в войну Англии и Франции, осадивших Севастополь, русские адмиралы 11 (23) сентября 1854 года затопили на входе в Севастопольскую бухту 5 линкоров и 2 фрегата, чтобы предотвратить вход туда англо-французского флота. Корабли топили в большой спешке, вместе с орудиями и боеприпасами. По мнению британских военно-морских экспертов, даже несмотря на то что российский парусный флот уступал союзному, в значительной мере состоявшему из паровых судов, от затопленных кораблей было бы больше пользы, если бы они действовали против коммуникаций союзных войск в Крыму. После этого случая российских адмиралов стали иронически называть "самотопами".

В результате поражения в Крымской войне Россия по Парижскому миру 1856 года лишилась права иметь военный флот на Черном море. В стране начались "Великие реформы", в 1861 году было отменено крепостное право.

Цусима

Самой крупной катастрофой в истории российского флота стала русско-японская война 1904-1905 годов. Исход этой войны решался главным образом в сражениях на море. Русские моряки, как, впрочем, и русская сухопутная армия, не выиграли ни одной большой битвы и потерпели тяжелейшее поражение в Цусимском сражении 14-15 (27-28) мая 1905 года.

Японской эскадрой были потоплены 6 эскадренных броненосцев, 1 броненосный крейсер, 1 броненосец береговой обороны и захвачены 2 эскадренных броненосца и 2 броненосца береговой обороны. При этом японская сторона потерь в броненосцах и крейсерах не понесла. При Цусиме была полностью уничтожена 2-я Тихоокеанская эскадра, состоявшая из основных сил Балтийского флота. 1-я Тихоокеанская эскадра была уничтожена во время осады и взятия японцами Порт-Артура. Сколько-нибудь существенного ущерба японскому флоту нанести не удалось. Ни один крупный японский корабль не был потоплен в бою. Во время войны погибли главные силы российского флота.



Иллюстрация из французского журнала. 1905 год.

Поражение при Цусиме ускорило Первую русскую революцию, начавшуюся с "кровавого воскресенья" в январе 1905 года, вскоре после падения Порт-Артура.

Гибель "Императрицы Марии"

В годы Первой мировой войны крупнейшей катастрофой русского флота стал взрыв флагмана ЧФ - линкора-дредноута "Императрица Мария". 20 октября (2 ноября) 1916 года на нем погибли 225 человек и были тяжело ранены 85. Основной версией стала халатность матросов, хотя не исключалась и немецкая диверсия. Точные причины взрыва так и не были установлены.

Потеряв крупнейший корабль, ЧФ был ослаблен в борьбе с турецким флотом, в состав которого входили германские корабли - линейный крейсер "Гебен" и легкий крейсер "Бреслау".

Затопление в Цемесской бухте

В годы гражданской войны крупнейшей катастрофой советского флота стало затопление кораблей ЧФ с целью не отдавать их немцам, оккупировавшим Украину и Крым. По тайному приказу Совнаркома в июне 1918 года в Новороссийске были затоплены линкор-дредноут "Свободная Россия", 10 эсминцев и ряд других судов. Большинство кораблей было затоплено 18 июня. Часть кораблей не подчинилась приказу и под руководством командующего Черноморским флотом капитана 1-го ранга Александра Тихменева ушла в Севастополь сдаваться немцам.

Следствием затопления кораблей стал раскол среди матросов Черноморского флота. Значительная их часть перестала поддерживать большевиков и влилась в Повстанческую армию Нестора Махно и другие анархические отряды.



Линейный корабль "Воля" уходит из Новороссийска в Севастополь. На переднем плане - эскадренный миноносец "Керчь". 17 июня 1918 года.

Еще одна катастрофа того же периода - захват советских миноносцев "Автроил" и "Спартак" британским флотом во время их рейда на Таллинн 26 декабря 1918 года. В ходе этого боя был захвачен в плен заместитель наркомвоенмора Троцкого по морским делам Федор Раскольников, ранее руководивший затоплением Черноморского флота. В мае 1919 года его обменяли на 17 пленных английских офицеров.

Крупные потери Балтийскому флоту нанесла самоубийственная атака Кронштадта 8 британскими торпедными катерами в ночь с 17 на 18 августа 1919 года. Из торпедных катеров уцелел только один, а большинство членов экипажей погибли или были захвачены в плен. Британским морякам удалось потопить базу подводных лодок "Память Азова" и тяжело повредить линкор "Андрей Первозванный", который впоследствии был разрезан на металлолом. Поэт Николай Тихонов, служивший в то время офицером в белогвардейской Северо-Западной армии, посвятил подвигу британских моряков свое самое известное стихотворение "Баллада о гвоздях".

Боевые потери, уход значительной части судов Черноморского флота вместе с Русской армией Врангеля, эмиграция или гибель большей части морских офицеров в ходе красного террора и матросских самосудов - все это привело к тому, что Балтийский и Черноморский флоты в 1920-е и 1930-е годы перестали играть сколько-нибудь существенную военно-политическую роль в своих регионах. Экипажи судов отличались низким уровнем боевой подготовки.

Таллинский переход

В годы Великой Отечественной войны наиболее катастрофическим событием для советского ВМФ стал переход Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт 27-31 августа 1941 года. Советские потери из-за действий люфтваффе и минных постановок составили 19 боевых кораблей из 151, включая 5 эсминцев и 2 подводные лодки, 18 из 20 транспортов и 25 вспомогательных судов из 65.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Трибуц, озабоченный спасением новейшего крейсера "Киров" и других боевых кораблей, фактически бросил гражданские суда на произвол судьбы. Из 41 992 эвакуируемых и членов экипажей погибли 15 111 человек (8 600 военнослужащих флота и 143 вольнонаемных флота, 1740 бойцов сухопутных войск, 4628 гражданских лиц). Потери люфтваффе составили 3 самолета. Некоторые исследователи называют Таллинский переход "переходом смерти". В итоге была уничтожена большая часть советского торгового флота на Балтике.

Операция "Верп"

6 октября 1943 года после набеговой операции эсминцев ЧФ против портов Крыма немецкой авиацией были потоплены лидер "Харьков" и эсминцы "Способный" и "Беспощадный". Погибли 780 человек, 123 были спасены.

Трагедия стала следствием плохой организации набеговой операции и ряда ошибок командира отряда капитана 2-го ранга Григория Негоды. Следствием потопления трех кораблей стал отказ командования флота от попыток противодействовать эвакуации немцами Кубанского плацдарма. Более того, с этого момента Сталин вообще запретил крупным кораблям Черноморского флота, до эсминцев включительно, принимать участие в боевых действиях, и они оставались в портах до конца войны. Вице-адмирал Лев Владимирский был снят с поста командующего Черноморским флотом и понижен в звании до контр-адмирала, но произошло это только 2 марта 1944 года. До гибели ракетного крейсера "Москва" потеря 3 эсминцев в одном бою были крупнейшими боевыми потерями советского флота.

Линкор "Новороссийск"



"Новороссийск" в Севастополе, 1949 год. Фото: navsource.narod.ru

После войны крупнейшей катастрофой советского флота стала гибель линкора "Новороссийск" 29 октября 1955 года в бухте Севастополя. По итогам расследования причиной назвали взрыв немецкой донной мины, а версия диверсии не нашла подтверждения.

В результате того, что спасательная операция была плохо организована, число погибших составило 829 человек, включая членов аварийной партии. По результатам расследования командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко был снят с должности и понижен в звании до контр-адмирала. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Кузнецов был снят со своего поста и понижен в звании до вице-адмирала.

АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

Новейшая в то время и во многом экспериментальная АПЛ "Комсомолец" затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море вследствие возникшего на ее борту пожара. Гибель "Комсомольца" произошла из-за непрофессиональных действий экипажа по ликвидации пожара и его последствий. Погибли 42 из 69 человек, находившихся на борту.

После гибели "Комсомольца" в обществе усилились требования гласности в военной сфере, и постепенно стала открываться секретная прежде информация о состоянии вооруженных сил.

АПЛ "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившихся на борту. Причиной трагедии стал взрыв учебной торпеды в момент пуска. К такому исходу могли привести как ошибки экипажа, так и дефект торпеды.

Власти сообщали недостоверную информацию о катастрофе и ходе спасательной операции. Телевизионное освещение тех событий привело к острому конфликту Владимира Путина с Борисом Березовским, контролировавшим ОРТ. Усилились гонения на телеканал НТВ. Путин использовал гибель "Курска" как доказательство того, что российские вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, и начал резко наращивать военные расходы.