По завершении заведомо провальной серии переговоров путинского режима с Западом о “гарантиях безопасности” обстановка в Европе стала отчетливо предвоенной.

Предпринятая в ночь на пятницу кибератака на украинские правительственные сайты однозначно воспринята как прелюдия к новой агрессии.

От Путина ждут провокаций: по данным американской разведки, готовится спецоперация "в городских условиях" с использованием взрывчатых веществ против пророссийских сил в Донбассе. Это станет предлогом для начала новой военной операции Кремля - по словам представителя Белого Дома Джин Псаки, вторжение в Украину может начаться в течение месяца, до середины февраля. Украинская военная разведка предупреждает о готовящихся провокациях в Приднестровье.

В последние недели в соцсетях появилось множество свидетельств переброски российской военной техники из дальневосточных и сибирских регионов на запад.

Тревожно на Балтике: Россия перемещает десантные корабли, Швеция усилила патрулирование острова Готланд. В субботу над АЭС Оскархамн, Форсмарк и Барсебек были замечены неизвестные дроны. Глава военной разведки Лена Халлин говорит, что "на данный момент ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной".

На днях вышел из строя один из двух интернет-кабелей, связывающих материковую Норвегию с архипелагом Шпицберген.

В ближайшие дни Кремль ждет формального письменного отказа США и НАТО принять условия ультиматума - согласно российскому проекту, альянс должен был отказаться от расширения на восток, "собрать манатки" и вернуться к ситуации до 1997 года. Эксперты с удвоенной силой строят догадки по поводу асимметричного "военно-технического" ответа Кремля на отказ Запада пересмотреть мировой порядок по путинскому велению.

Россия "не исключает" размещения ракет на Кубе или в Венесуэле, но угроза ремейка Карибского кризиса, кажется, не произвела большого впечатления.

На дипломатическом фронте настало время последних отчаянных инициатив. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехсторонний украино-американо-российский саммит. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник проведет переговоры в Киеве, а затем отправится в Москву. Вместе с французским коллегой она планирует посетить линию соприкосновения в Донбассе. В то же время новое правительство Германии пока не определилось с позицией по "Северному потоку - 2".