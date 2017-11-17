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Знаменский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам строгого режима по делу о взяточничестве экс-начальника службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева. Об этом сообщает "Коммерсант".

В качестве дополнительного наказания силовику назначен штраф в 150 миллионов рублей. Он признан виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и статье 222 УК (незаконное хранение патронов).

Именно о таком наказании для генерала просила сторона обвинения.

Адвокаты Лопырева намерены обжаловать приговор и добиваться оправдания силовика. Генерал отказывается признать вину.

Лопырев был задержан 25 ноября 2016 года после проведения внутренней проверки в ФСО. Как утверждалось, при обыске у него были найдены 1,5 миллиона рублей, спрятанных в носках, а также сто патронов от пистолета. "Известия" сообщали, что в квартире у генерала также обнаружили около миллиарда рублей. На другой день силовика этапировали в Москву, 94-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. По некоторым сведениям, преследование Лопырева инициировал лично глава ФСО Дмитрий Кочнев.

Генералу инкриминировали два эпизода получения взяток в 2012-2014 годах от строительных фирм за заключение контрактов на ремонт и строительство объектов ФСО. Как утверждалось, Лопырев получил по 3 и 3,2 миллиона рублей от фирм "Эдельвейс XXI век" и "Козерог". По версии обвинения, деньги для Лопырева у строителей требовал его заместитель Юрий Жилин (умер осенью 2016 года).

Адвокаты подсудимого настаивали, что контракты со строителями от имени спецслужбы заключал Жилин, и при этом никаких требований о передаче денег для Лопырева не звучало. По словам защитников, следствие также не смогло найти кредитные карточки, на которые, по версии следствия, строители зачисляля генералу деньги.