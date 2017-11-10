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Также: Право, Акции протеста, Госдума, Россия, Общество, Парламент, Политика

новость Трудности перероста

КС обязал депутатов уведомлять о встречах с избирателями в форме митинга
10.11.2017
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
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Конституционный суд разъяснил порядок проведения депутатами встреч с избирателями, указав, что превращение таких мероприятий в митинги требует особого согласования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление КС.

Встречи депутатов с избирателями в помещениях и на внутридомовых территориях не требуют уведомления, так как проходят в ограниченном пространстве, постановил КС.

"Однако если проведение встречи на внутридворовой территории "перерастает" в митинг, такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях. Что касается признания возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, то это не предполагает автоматическое распространение на такие мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в соответствующем законодательстве. Необходимо учитывать специфику депутатской деятельности, специально-целевое назначение таких встреч", - говорится в постановлении.

Из существующего перечня форм публичных мероприятий пригодными для достижения целей встреч с депутатами являются собрание и митинг, и лишь последний требует согласования, сочли в КС. Вместе с этим в постановлении отмечается, что не исключается возможность проведения незапланированной встречи депутата с избирателями вне помещений или внутридворовых территориях по инициативе самих избирателей. Такая встреча должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов и так далее.

При этом суд напомнил, что понятие "согласование публичного мероприятия" не предполагает, что орган власти может по своему усмотрению запретить мероприятие или изменить его место. Власти должны привести веские доводы при отказе в согласовании, предложив организаторам альтернативу, подчеркнул суд.

В июне депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" подали в КС объединенную жалобу на принятые в весеннюю сессию поправки в закон о митингах, вводящие ограничения на встречи депутатов всех уровней с избирателями. Эти поправки приравнивают депутатов к организаторам публичных мероприятий и возлагают на них соответствующие обязанности, в том числе, такие как подача в письменной форме уведомления о проведении публичного мероприятия, говорится в жалобе депутатов. Отмечается, что закон также ограничивает реализацию депутатами своих полномочий по проведению встреч с избирателями и их информированию о депутатской деятельности.

До этого встречи с депутатами оставались единственной формой публичного мероприятия, не требующей предварительного уведомления властей.

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10.11.2017
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