О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264947.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264947.html
Также: Право, Регионы, Криминал, Катастрофы, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость В Ростове-на Дону погорельцам не разрешат восстановить дома

22.10.2017
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
Реклама

В Ростове-на-Дону пострадавшим при пожаре 21-22 августа запретят строить новые дома на Театральном спуске. Об этом заявил мэр города Виталий Кушнарев, сообщает издание 161.Ru.

Если пострадавший при пожаре дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, выкупят в принудительном порядке. "Дом отойдет в муниципальную собственность", - пояснил Кушнарев. Строить новые дома в этих местах не разрешат, так как "территория не предполагает застройки".

Определять состояние домов на предмет возможности восстановления уже начала экспертная комиссия. При этом одна из жительниц города заявила, что ее дом практически не пострадал. Однако эксперты почему-то решили, что он не пригоден для жилья. "Мой дом практически не смотрели", - отметила пострадавшая.

Другая экспертная комиссия оценивает стоимость построек. Ростовчанке, у которой сгорел двухэтажный дом, предварительно сказали, что выплатят в качестве компенсации чуть больше двух миллионов рублей. "Как вы считаете, может стоить двухэтажный дом в центре Ростова два миллиона?" - возмущается она.

Жилищные сертификаты погорельцам будут выдавать исходя из соцнормы, на одного человека положена площадь 33 квадратных метра. При этом у погорельца должно быть зафиксировано отсутствие другого жилья и наличие регистрации по адресу, где случился пожар. 361 человек получит жилищные сертификаты. 127 отказано, так как у них есть другое жилье. Остальные погорельцы через суд доказывают, что жили на Театральным спуске.

Пожар в Ростове начался 21 августа вскоре после полудня. Горел частный сектор в нескольких сотнях метров от центральной площади города - Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь тушили более 2 тысяч человек и 230 единиц техники. На помощь местным пожарным прибыли коллеги из других регионов. Самолеты и вертолеты сбросили на город 915 тонн воды. Борьба с огнем заняла больше суток. О полной ликвидации пожара было объявлено после 13 часов 22-го числа.

В тот же день при разборе завалов нашли тело погибшего мужчины, инвалида I группы. К медикам обратились 58 человек, девятерых госпитализировали. От огня пострадали 118 домовладений, большинство из которых - частные дома. Без жилья остались свыше 600 человек.

При этом десятки местных жителей выражали уверенность, что их дома подожгли. "Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, - рассказала одна из горожанок. - Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда - вот они и промышляют таким делом".

23 августа неофициальные источники в правоохранительных структурах заявляли, что причиной пожара стали умышленные поджоги, совершенные сразу в нескольких местах.

21 августа по факту было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), которая предусматривает до пяти лет колонии. Два дня спустя, 23-го числа, СКР возбудил в связи с пожаром другое дело - по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Это дело открыто "по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону".

Оставить комментарий Обсудить
22.10.2017
новость Новости по теме
31.08.2017 Полиция: По делу о пожаре в Ростове допрошены риэлторы →
23.08.2017 Источник ТАСС: Пожар в Ростове-на-Дону был вызван поджогами →
22.08.2017 Пожарные в Ростове-на-Дону обнаружили тело погибшего →
21.08.2017 Крупный пожар в Ростове-на-Дону: свыше 40 пострадавших →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
новость Россия внесла Браудера в базу Интерпола
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
новость Арабы против Израиля в Сочи
Антиизраильская демонстрация в Сочи. Кадр видео NEWSru.co.il
новость Каталония: кульминация
Демонстрация в Барселоне 21 октября 2017 года. Кадр La Vanguardia
статья Собчак и Кремль
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Глядя на гибель Америки
РЕКЛАМА
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Навальный вышел на свободу
Баннер на Большом Каменном мосту. Фото: twitter.com/nedimon_msk
новость Флоридские миллионы босса из МВД
Анатолий Петухов. Фото: transparency.org.ru
новость Парламентские выборы в Чехии
Андрей Бабиш и члены предвыборного штаба ANO. Фото: anobudelip.cz
новость Польша сносит советские памятники
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость Поклонская остается гражданкой Украины
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
в блоге Мединский и "Русская душа"
383
в блоге Сочинский рай для гостей
383
новость Россиян допросили в Сенате
Сенат США
новость Воровство в путинском комсомоле
Дмитрий Лядов. Фото: jf.spbu.ru
новость Дело Сущенко: следствие окончено
Роман Сущенко в суде, 25.09.2017. Фото: @FeyginMark
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Резня в городах Европы
На месте нападения в Мюнхене. Фото: abendzeitung-muenchen.de
новость Президиум ВАК за Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Россия бросила Агеева
Виктор Агеев. Кадр ТСН