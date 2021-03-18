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Также: История, Общество | Персоны: Борис Соколов, Владимир Ульянов (Ленин)

статья Матросская весна

Борис Соколов, 18.03.2021
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Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива

18 марта 1921 года Красная Армия подавила Кронштадтское восстание - одно из крупнейших в годы гражданской войны в России. Оно началось 1 марта, когда 15 тысяч матросов вышли на митинг на Якорной площади. Накануне в Кронштадте узнали о забастовках в Петрограде, вызванных нехваткой продовольствия. В связи с этим были выдвинуты требования к советскому правительству: провести перевыборы Советов, упразднить комиссаров, предоставить свободу деятельности всем социалистическим партиям, разрешить свободную торговлю. Митинг прошел под лозунгами "Власть Советам, а не партиям!" и "Советы без коммунистов!".

На митинг прибыл председатель ВЦИК Михаил Калинин, но матросы устроили ему обструкцию: "Старик, возвращайся к своей жене". Калинина из крепости еще выпустили, а вот комиссара Балтийского флота Николая Кузьмина и председателя Кронштадтского совета Павла Васильева арестовали. 2 марта состоялось "делегатское собрание" по подготовке переизбрания Кронштадтского Совета. В нем участвовали по 2 человека с каждого корабля, фабрики, воинского подразделения и любой другой организации или коммуны. Всего собралось более 300 человек, в том числе более 100 коммунистов.

Ведущую роль играл Степан Петриченко, старший писарь линкора "Петропавловск", - он возглавил Временный революционный комитет Кронштадта, избранный на этом собрании. По приказу ВРК матросы заняли все стратегические пункты Кронштадта. Радиостанции кораблей Балтфлота передали в эфир резолюцию митинга 1 марта с требованием перевыборов Советов, освобождения всех политзаключенных, принадлежащих к социалистическим партиям, свободы слова и свободы собраний. В то же время прямого требования отмены продразверстки в резолюции еще не было. Восставшие матросы требовали только отмены заградотрядов, разрешения кустарного производства и свободной торговли продуктами своего труда, а также уравнения продовольственных пайков для всех.

Восставшие кронштадтцы думали, что Петроград находится в состоянии "всеобщего восстания", что было явным преувеличением. Туда и в Ораниенбаум были отправлены копии резолюции. У восставших не было плана похода на Петроград. Они надеялись достичь своих целей мирными средствами. В своем первом заявлении Петриченко писал: "Товарищи, Временный революционный комитет постановил, что не будет пролито ни единой капли крови... Задача Временного революционного комитета состоит в том, чтобы общими усилиями создать в городе и крепости условия для справедливых выборов в новый Совет. Итак, товарищи, за порядок, спокойствие, решительность, за новую, справедливую социалистическую структуру, которая будет способствовать обеспечению благосостояния всех трудящихся".

Однако делегация кронштадтцев, прибывшая в Петроград для разъяснения требований матросов, солдат и рабочих крепости, была арестована. Москва сразу же была настроена на подавление "кронштадтского мятежа" вооруженной силой.

3 марта было опубликовано специальное постановление Совета Труда и Обороны, подписанное Лениным и Троцким. Там утверждалось, что "в Кронштадте на корабле "Петропавловск" начались волнения, была принята черносотенно-эсеровская резолюция", причем руководство мятежом приписывалось бывшему царскому генералу Александру Козловскому, начальнику артиллерии крепости Кронштадт, который на самом деле исполнял приказания ВРК. Уже в эмиграции генерал вспоминал: "Коммунисты использовали мою фамилию, чтобы представить восстание в Кронштадте в свете белогвардейского заговора только потому, что я был единственный генерал, находившийся в крепости".

Разумеется, Москва была заинтересована в том, чтобы объявить восстание "белогвардейским мятежом". Большевики не хотели признавать, что против них восстали те же самые матросы, которые играли самую активную роль в Февральской и Октябрьской революциях.

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Кронштадтские матросы. Источник: wiki/Noelbabar

Город Петроград и Петроградская губерния 3 марта перешли на осадное положение, а участники восстания в Кронштадте были объявлены вне закона. В свою очередь восставшие в листовках призывали жителей Петрограда и остальной России поддержать "третью революцию" против диктатуры большевиков. Однако они не пытались атаковать Петроград, в том числе потому, что линкоры "Петропавловск" и "Севастополь" были скованы льдом. Кроме того, гарнизон крепости, состоявший преимущественно из матросов, не имел опыта сухопутной войны. Но более существенная причина относительной пассивности восставших, пожалуй, заключалась в том, что большевики не воспринимались ими как безусловные враги, в отличие от белогвардейцев. Кронштадтцы скорее хотели "поправить" большевистское правительство, заставить его вернуться к демократии хотя бы для сторонников социалистических идей, которая существовала в 1917 году.

Весьма показательно, что тот же Петриченко, уже находясь в Финляндии, стал агентом советской разведки. Это, однако, не спасло его от сурового приговора. Вернувшись на родину в 1945 году, Степан Максимович получил 10 лет лагерей и умер в 1947 году во время этапирования из Соликамского лагеря во Владимирскую тюрьму.

Ленину и его соратниками удалось удержать контроль над гарнизоном Петрограда. 7 марта верные Совнаркому войска предприняли штурм Кронштадта, который, однако, был отражен огнем корабельной артиллерии и береговых батарей. При этом некоторые части Красной Армии отказывались идти в бой, а отдельные красноармейцы переходили на сторону восставших. Перед вторым штурмом группировка войск под командованием Михаила Тухачевского была усилена 300 делегатами X съезда партии, а также 1114 коммунистами и тремя полками курсантов нескольких военных училищ, равно как и тяжелой артиллерией особого назначения (ТАОН).

В ночь с 16 на 17 марта начался второй штурм Кронштадтской крепости. Перед штурмом, 16 марта, X съезд ВКП(б) принял резолюции о замене продразверстки продналогом и о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике, разрешавшей свободную торговлю. Руководство восстания, посчитав, что основная цель восстания достигнута, 18 марта отдало приказ об отступлении гарнизона крепости в Финляндию. Туда ушли около 8 тысяч матросов и солдат и несколько тысяч мирных жителей. Прикрывавшие отход части гарнизона потеряли около 1 тысячи убитыми. Еще около 4 тысяч защитников Кронштадта, частью раненых, были взяты в плен. Потери штурмующих составили около 1900 убитыми и 1200 тяжелоранеными (общее число раненых красноармейцев превышало 3 тысячи человек), хотя официально была признана гибель только 527 красноармейцев. На кронштадтском льду погибли также 15 делегатов X партсъезда.

Победители жестоко расправились с пленными и жителями Кронштадта. К расстрелу приговорили 2103 человека, включая и гражданских лиц (правда, не все приговоры были приведены в исполнение), а к различным срокам заключения в концлагерь - 6459 человек.

Ценой тысяч жертв восставшие кронштадтцы добились принципиального изменения экономической политики большевиков. Но ни на какие политические уступки восставшим Ленин и его партия не пошли, что позволило уже через 8 лет в отношениях с крестьянством восстановить многие элементы политики военного коммунизма.

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