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В Екатеринбурге неизвестные разбили мемориальную доску руководителю белого движения адмиралу Александру Колчаку. Об этом написал на своей ФБ-странице хранитель городского Музея истории Сергей Скробов.

На фотографии, выложенной Скробовым, видно, что доска расколота пополам.

Памятная доска висит на доме на улице Февральской революции, где в феврале 1919 года останавливался адмирал. Она была установлена в 2006 году по инициативе Российского географического общества. Колчак на доске охарактеризован как "выдающийся российский полярный исследователь, флотоводец".

В январе члены свердловского реготделения сталинистского движения "Суть времени" обратились в прокуратуру Екатеринбурга с требованием демонтировать доску.

5 июля мемориальная доска Колчаку была демонтирована в Петербурге. В январе Смольнинский райсуд города признал установку памятного знака незаконной. Иски о законности доски подали сразу несколько жителей Петербурга, против ее установки выступило "Российское социалистическое движение".

В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная Колчаку, выпускнику корпуса.

Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен.