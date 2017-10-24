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Также: Российско-американские отношения, США, Мир, Политика

новость Посольство России обвинило США в вывозе документов из консульства в Сан-Франциско

24.10.2017
Генконсульство России в Сан-Франциско. Фото: Википедия
Генконсульство России в Сан-Франциско. Фото: Википедия
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Американские власти самостоятельно вывезли консульский архив из Сан-Франциско и передали документы в российское посольство в Вашингтоне, говорится в заявлении на сайте диппредставительства. Посольство получило архив в понедельник.

Посольство обвиняет США в отказе предоставить доступ к зданию закрытого консульства для вывоза архива. Россиян не пустили в здание "вопреки неоднократным протестам", отмечается в заявлении.

В заявлении говорится, что "пренебрежительное отношение" Вашингтона к российским дипломатическим объектам "открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России".

Российское консульство в Сан-Франциско прекратило принимать посетителей 1 сентября. Американские власти потребовали закрыть учреждение вместе с торговым представительством в Вашингтоне в ответ на сокращение персонала дипмиссий США в России. На следующий день российские дипломаты перед консервацией здания сжигали хранившиеся там документы. 3 сентября помещения консульства осмотрели агенты ФБР.

8 сентября замглавы МИДа Сергей Рябков назвал действия американских властей в закрытых дипломатических объектах России "оккупацией".

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24.10.2017
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