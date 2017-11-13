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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Европа, Россия, Право, Акции протеста, Регионы, Полиция, Мир, Политика, Общество | Персоны: Ирина Хрунова

новость ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу на преследования за акцию 26 марта

13.11.2017
Эльвира Дмитриева. Фото с личной ФБ-страницы
Эльвира Дмитриева. Фото с личной ФБ-страницы
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ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу на преследования за участие во всероссийской антикоррупционной акции 26 марта. Об этом "Граням" сообщила адвокат "Агоры" Ирина Хрунова, представляющая интересы заявительницы - лидера татарского отделения Партии прогресса и координатора казанского штаба Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой.

В заявлении в Страсбургский суд Дмитриева указывает, что Россия нарушила в ее отношении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 11 (свобода собраний и объединений) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Горисполком Казани отказался согласовать проведение митинга на каждой из трех площадок, которые Дмитриева указала в своем уведомлении. При этом альтернативных площадок чиновники протестующим не предложили. В соответствии с постановлением Конституционного суда в этом случае мероприятие автоматически считается согласованным.

26 марта оппозиционеры собрались в парке "Крылья Советов". Массового разгона силовики не предпринимали, однако Дмитриеву "позвали на разговор" и потребовали прекратить акцию. Оппозиционерка указала, что митинг согласован.

По окончании мероприятия силовики в масках забрали Дмитриеву из машины. Также был задержан и водитель. В ОП "Дербышки" на оппозиционерку сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

На другой день Авиастроительный райсуд Казани оштрафовал привлекаемую на 1000 рублей по статье 19.3 кодекса и назначил ей 20 часов обязательных работ по статье 20.2.

17 мая Верховный суд Татарии оставил эти постановления в силе.

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13.11.2017
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