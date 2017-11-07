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новость Эстонские спецслужбы сообщили о задержании агента ФСБ

07.11.2017
Полиция безопасности Эстонии. Фото: tervist24.ohtuleht.ee
Полиция безопасности Эстонии. Фото: tervist24.ohtuleht.ee
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На пограничном пункте в Нарве эстонские спецслужбы задержали пытавшегося покинуть страну гражданина России. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии, сообщает агентство ERR.

Задержанный подозревается в совершении ненасильственных действий, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики, говорится в совместном пресс-релизе Государственной прокуратуры и Полиции безопасности Эстоии (Kaitsepolitseiamet, КаПо). Также ему предъявлены подозрения в подготовке компьютерного преступления. По сообщению Государственной прокуратуры, целью действий мужчины были госучреждения Эстонии. По словам руководящей расследованием госпрокурора Инны Омблер, серьезного ущерба от его действий удалось избежать.

Задержание было проведено сотрудниками КаПо на минувших выходных. В понедельник Харьюский уездный суд выдал санкции на арест задержанного. Другие подробности власти пока не раскрывают.

8 мая Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам заключения 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой России. Как установило следствие, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. Начиная с 2013 года и до своего задержания 9 января 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе Главного разведывательного управления Генштаба России.

В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.

Собранные сведения и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Петербурге. Зинченко - гражданин России. С 2013 года он проживал в Эстонии на основании вида на жительство.

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07.11.2017
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