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новость Из Польши выслали сотрудника Российского института стратегических исследований

12.10.2017
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
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Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) выслало из страны сотрудника Российского института стратегических исследований Дмитрия К., сообщает "Польское телевидение". Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В последнее время Дмитрий К. преподавал на историческом факультете Гуманитарной академии в Пултуске. "Согласно данным ABW, этот человек участвовал в разработке и реализации элементов так называемой "гибридной войны" против нашей страны. ABW также имеет информацию, что этот человек поддерживал активные контакты с разведывательными службами Российской Федерации", - заявил представитель польской спецслужбы.

Как отмечают в ABW, Дмитрий К. имел обширные связи среди польских ученых. Он предлагал им научное сотрудничество, публикации в различных российских научных журналах, поездки или научные конференции. При этом Дмитрий К. инструктировал польских ученых "как правильно сформулировать свои заявления, чтобы это было выгодно России". По словам представителя спецслужбы, в 2016-2017 годах группа сторонников Дмитрия К. значительно выросла и "фактически навредила польским национальным интересам",

"Он уделял большое внимание польско-украинским отношениям. Его группа работала над усилением напряженности между Польшей и Украиной. Он также осуществил ряд инициатив, связанных с информационными кампаниями в России, стимулировал и проводил мероприятия, которые должны были быть представлены как борьба против закона, который позволяет польским властям демонтировать памятники советским солдатам", - отметил представитель ABW.

Имени высланного россиянина в спецслужбе не назвали. Однако по данным сайтов Гуманитарной академии и РТСИ, речь идет о профессоре Дмитрии Карнаухове.

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12.10.2017
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