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статья Охота к перемене мест

11.12.2019
Игорь Кучерявый. Источник: ssu.gov.ua
Игорь Кучерявый. Источник: ssu.gov.ua
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Единорос Игорь Кучерявый, как и десятки тысяч крымчан, поехал в Херсон за украинским паспортом. Дело в том, что с паспортом "родной гавани" нельзя получить визу в Европу, а с украинским никакой визы не надо. Но Кучерявый был слишком заметной фигурой - публично хвастался своими подвигами времен "русской весны". На границе его задержали и несколько дней спустя отправили под домашний арест.

"С тем (паспортом. - Ред.), что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется", - объяснил единорос на допросе.

Кучерявому вменяется часть 1 статьи 110 украинского УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; от 3 до 5 лет). В 2014 году он активно содействовал оккупации Крыма, организовывал блокпосты в Севастополе.

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11.12.2019
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