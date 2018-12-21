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Денис Сероус (крайний справа). Фото: life.ru



На прошлой неделе, 12 декабря, в Нагатинском райсуде Москвы прошло очередное заседание по делу Дениса Бахолдина - российского оппозиционного активиста, обвиняемого в участии в АТО в составе добровольческого батальона "Правого сектора". На заседании допросили ключевого секретного свидетеля под псевдонимом "Иванов Иван Иванович", который, по задумке обвинения, и должен был подтвердить то, что политзек в июле 2015 года несколько дней воевал в АТО. Мы готовы этого "свидетеля" рассекретить.

Поскольку суд проходит в закрытом режиме, а с адвокатов взяты подписки о неразглашении, о сказанном "свидетелем" по существу дела ничего не известно. "Граням" удалось выяснить, что допрашивали его по видеосвязи из Самары. Судья Наталья Борисенкова объявила, что "Иванов" находится в самарском суде, - название расслышать не удалось, предположительно речь идет о Самарском областном.

Лицо под балаклавой

Можно предположить, что на суде "Иванов" пересказал то же, что говорил в июне прошлого года на предварительном следствии, - эти его показания опубликованы.

Вкратце рассказ "Иванова" сводился к тому, что в июне или июле 2015 года под Лисичанском Луганской области он участвовал в сопровождении группы разведчиков к нейтральной зоне между позициями Украины и сепаратистов, а затем, когда они вернулись, увидел благодаря завернутой наверх балаклаве лицо командира группы - это был Бахолдин. При этом уточнить, состоял ли россиянин в добровольческом корпусе "Правого сектора" или в каком-то другом подразделении, "Иванов" не смог. По его словам, в сентябре 2015-го он увидел фото Бахолдина на доске с информацией о пропавших бойцах ВСУ и добровольческих формирований. В действительности этой истории не могло быть, поскольку 5-й батальон корпуса "Правого сектора", участие в котором вменяют Бахолдину, в июле 2015-го находился под Авдеевкой, а не около Лисичанска.

На следствии "свидетель" сообщил больше информации о себе: рассказал, что в 2014-2016 годах служил разведчиком-пулеметчиком в диверсионной группе войсковой части 2950 Вооруженных сил Украины, а ныне находится в заключении в России за некое преступление. Давал показания он тогда не в Самаре, а в следственном кабинете в СИЗО-1 в Брянске начальнику 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР капитану юстиции Александру Шпакову, который вел дело Бахолдина.





Показания "свидетеля Иванова"



Что такое войсковая часть 2950? Этот номер был присвоен части, на основе которой действовал добровольческий батальон "Айдар".





Шеврон "Айдара". Фото: Liga.net





Провал курьера

Как раз в Самарской области, в селе Зеленовка неподалеку от Тольятти, сотрудники ГИБДД 7 января 2016 года задержали 27-летнего украинца Дениса Сероуса. Как сообщал местный сайт "ВолгаНьюс", при нем в машине нашли 420 грамм синтетических наркотиков из Китая. Сероусом занялись сотрудники регионального УФСБ и выяснили, что он служил в "Айдаре". Еще 503,5 грамма запрещенных веществ нашли у него в квартире. В итоге 27 июня 2016 года Старопромысловский суд Самары приговорил Сероуса к 15 годам строгого режима. Украинца признали виновным по пяти эпизодам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК) и по двум эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 - часть 5 статьи 228.1 УК).

В приговоре утверждалось, что он специально приехал в Самарскую область через Москву сбывать наркотики "согласно отведенной ему роли", "вступив в неустановленном месте в преступный сговор с неустановленными лицами". С этими "лицами" он поддерживал связь в России через мессенджер Cover Me - в приговоре фигурируют пользователи сервиса под никами Bulger и "Самара", с которыми он общался. Сероус рассказал, что на Украине устроился "по объявлению о приеме на работу в качестве пешего курьера", - он встретился с "молодым человеком, который привел его на встречу к двум молодым людям", разъяснившим Сероусу "суть его работы", а потом в России общался со своим "начальством" исключительно через мессенджер. Судья Татьяна Демидова подробно описала, как Сероус, по версии полиции, забирал наркотики в "закладках" и затем делал новые "закладки" для покупателей в Москве и Самаре.

Местные СМИ со ссылкой на силовиков отмечали, что за службу в "Айдаре" Сероусу "предъявить обвинение невозможно", поэтому все и ограничилось "наркотическим" делом. Как сообщал Life, Сероуса отправили в одну из колоний Самарской области - это второе помимо службы в "Айдаре" биографическое совпадение с "Ивановым".

Заказуха про заказчиков

Хотя это никак не отражено в приговоре, по информации Life, силовикам Сероус рассказал чуть больше - он прямо обвинил в сбыте наркотиков командиров "Айдара". "Нехватка денег вынудила командование начать поставку наркотических веществ в Россию. Партии запрещенной "синтетики" перевозят бойцы батальона", - говорилось в публикации Life. По данным "ВолгаНьюс", Сероусу "наркотики выдали в Киеве" и затем украинца "отправили в Самарскую область".

Эта фабула не только явно противоречит приговору, но еще и выглядит крайне неправдоподобно: в современном наркобизнесе курьеры не видятся лично с организаторами поставок и получают от них все указания только через интернет. То, что произошло с Сероусом, очень похоже на другие многочисленные дела украинцев-"наркокурьеров", которых заманивают в Россию обещаниями высокооплачиваемой работы и после контакта с наркодельцами осуждают на длительные сроки.

Если Сероус действительно изначально давал такие показания об "Айдаре", это говорит о том, что он по какой-то причине был готов на инсинуации в интересах силовиков и пропагандистов.

Один из возможных мотивов - страх перед другими зэками: Life сообщал, что в колонии Сероус попросил посадить его в одиночную камеру, поскольку осужденные "крайне негативно относятся к бойцам украинских добровольческих батальонов".

По сведениям Life, на следствии Сероус назвал свое участие в "Айдаре" "ошибкой" и заявил, что "его бес попутал, а сам он по-настоящему болеет за Россию", а уже в суде, напротив, "подтвердил свою причастность к нацбатальону, а также сообщил, что, будучи айдаровцем, защищал свою родину".



Денис Сероус (справа)

В материале Life о задержании Сероуса указана военная специальность украинца - разведчик-пулеметчик. "Иванов" на допросе представлялся так же. Это уже дает основания считать, что он и Сероус - одно и то же лицо.

Если верить Life, воевал Сероус в Луганской области - "занимался сбором данных о позициях" пророссийских боевиков и диверсиями в районе городов Золотое, Счастье и поселка городского типа Станица Луганская, и даже в декабре 2015-го взорвал автомобильный мост в Станице Луганской. Ближайший из этих населенных пунктов к Лисичанску, рядом с которым, по версии следствия, произошла встреча Бахолдина и "Иванова", - Золотое, между городами чуть больше 30 километров. В свою очередь Счастье и Станица Луганская находятся на линии разграничения между контролируемыми Киевом территориями и ЛНР - туда мог провожать украинских разведчиков "Иванов", чтобы они попали на территорию сепаратистов.

Судя по всему, после задержания Сероусом продолжила интересоваться не только полиция, расследовавшая "наркотическое" дело, но и более серьезные силовые структуры - как сообщал Life, некие силовики рассматривали возможность его обмена на захваченных в плен на Украине военнослужащих российского ГРУ Евгения Ерофеева и Александра Александрова (впоследствии их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко).

Как сообщили "Граням" украинские правозащитники, недавно Сероуса переводили из колонии в СИЗО "на следственные действия" и затем вернули обратно - это косвенно подтверждает, что его могли принуждать давать показания.

Кроме того, как стало известно "Граням", Сероуса собирались передать для отбытия наказания на Украину, однако затем по неизвестной причине не стали этого делать. Добровольца могли шантажировать и возможностью возвращения на родину.

Да здравствует деанон

Перед нами еще один пример использования подставных, в том числе секретных "свидетелей" - эта распространенная практика в политических делах, в том числе при преследовании украинцев и крымских татар. Можно вспомнить многочисленные дела "Хизб ут-тахрир", где такие "свидетели" фигурировали многократно, дело Станислава Клыха и Николая Карпюка, которых оговорил тяжелобольной рецидивист Станислав Малофеев. Или еще одно дело "Правого сектора" - против бывшего охранника экс-лидера ПС Дмитрия Яроша Александра Шумкова, которого оговорили сразу два "свидетеля": один представился помощником депутата Верховной рады от "Оппоблока", другой - бывшим участником ПС, привлеченным потом в России к уголовной ответственности. По некоторым данным, показания против нескольких осужденных по делам "Правого сектора" дал бывший московский школьник Кирилл Банецкий, бежавший в организацию из России, потом вернувшийся в страну, схваченный и осужденный.

Далеко не всегда такие "свидетели" руководствуются корыстными мотивами - желанием выторговать у силовиков меньший срок, УДО или смягчение режима в колонии. Некоторым делают предложения, от которых нельзя отказаться. У кого-то после попадания в российскую судебно-правоохранительную машину не выдерживает психика.

Лучший выход для всех - в посильном раскрытии личности таких "свидетелей". В редких случаях они деанонимизируются сами: в апреле в Северо-Кавказском окружном суде на заседании по ялтинско-алуштинскому делу "Хизб ут-тахрир" секретный свидетель Шамиль Ильясов, завхоз школы в поселке Краснокаменка в пригороде Ялты, неожиданно согласился на раскрытие своей личности по инициативе защиты и дал показания, сильно отличающиеся от тех, которые он давал на следствии, когда назвал троих обвиняемых агентами исламской партии.

Если сорвать со "свидетелей" покров и выяснить их мотивы, ценность показаний таких добровольных и подневольных помощников силовиков резко упадет.