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В подконтрольном России Раздольненском райсуде Крыма начались повторные слушания по существу дела о хранении патронов и тротиловых шашек, сфабрикованного против украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Процесс ведет судья Елена Тедеева. Обвинение, как и в первом процессе, поддерживает прокурор Дмитрий Королев. Защищают политзека адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе и Тарас Омельченко; на заседании во вторник присутствовала Ольга Динзе.

Предварительные слушания по делу прошли 24 октября. На них Тедеева по ходатайству Королева продлила политзеку срок содержания в СИЗО до 16 января следующего года. Аргументы Динзе, которая настаивала на переводе Балуха под домашний арест, судья проигнорировала. Сам активист заметил: "Я украинец. Это единственная причина, по которой вы можете оставить меня за решеткой".

В преддверии слушаний по существу Ольга Динзе заявила, что будет настаивать на возврате дела в прокуратуру для объединения с новым делом политзека, в рамках которого Балуху вменяется нападение на начальника ИВС Раздольненского райотдела полиции Валерия Ткаченко.

Тем не менее Тедеева приступила к разбирательству по существу дела. В начале заседания, передает на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, судья поинтересовалась, есть ли у участников процесса отводы ей. "Я бы все вашей машине такой бы отвод дал, что мало не показалось бы. Но у вас свои представления..." - ответил политзек. "Суд объявляет вам замечание за невыполнение распоряжений председательствующего", - сообщила Тедеева. "Я что - ваш крепостной? Или в рабстве, что должен выполнять распоряжения?" - поинтересовался Балух. "Суд делает вам предупреждение за неуважение к суду!" - заявила судья. "Я должен проявлять уважение к тем, кто 11 месяцев незаконно удерживает меня за решеткой? - возразил активист. - Нет уж, увольте".

После оглашения Королевым обвинительного заключения Балух в ответ на вопрос Тедеевой об отношении к обвинению заявил: "Я однозначно не признаю себя виновным. На каком основании в обвинительном заключении указано 89 патронов, если в материалах дела речь идет о 19 гильзах и 70 патронах? Что за фальсификации? Это полный бред".

Далее в процессе была допрошена бывшая жена активиста Наталья Балух. Она дала показания в пользу политзека, сообщив, что обыск на чердаке его дома, где якобы нашли патроны и шашки, ФСБ проводила в отсутствие хозяина, заблокированного полицейским в комнате, на чердак Балух никогда не поднимался, а с оружием обращаться не умеет.

Кроме того, на слушаниях выяснилось, что здоровье 74-летней матери политзека, которую также зовут Наталья Балух, резко ухудшилось. Она ослепла на один глаз и нуждается в постоянном уходе.

Следующее заседание по делу назначено на пятницу, 10 ноября.

После слушаний адвокат Динзе рассказала, что начальник ИВС Ткаченко, якобы избитый Балухом, отказался явиться на очную ставку с обвиняемым, хотя российский закон не предусматривает для потерпевших такого права.

Юрист также сообщила, что в рамках следствия по этому делу будет ходатайствовать об отправке политзека на психэкспертизу. Балух, пояснила Динзе, рассказал ей, что отдельные детали инцидента, после которого против него открыли дело, не помнит. Это, заключила адвокат, дает основания предположить, что активист находился в состоянии аффекта, поскольку Ткаченко долгое время перед инцидентом его преследовал.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Также против него сфабриковали дело об оскорблении оперативника ЦПЭ (статья 319 российского УК). 10 июня 2016 года судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая приговорила Балуха к 320 часам обязательных работ. Отбывать работы активист отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

Новое дело Балуха также рассматривала судья Бедрицкая. 4 августа нынешнего года она приговорила активиста к 3 годам 7 месяцам общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Прокурор Королев в прениях запрашивал для политзека 5 лет 1 месяц.

Сам политзек с самого начала последовательно отрицал вину, настаивая, что боеприпасы ему подбросили при обыске оперативники ФСБ. В последнем слове Балух расценил свое преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

Между тем 2 октября коллегия верховного суда аннексированного Крыма отменила приговор Балуху, направив дело на повторное рассмотрение другим судьей. Причиной было названо то, что ранее Бедрицкая уже судила Балуха по делу об оскорблении оперативника, поэтому от рассмотрения нового дела активиста должна была самоустраниться, признав свою заинтересованность.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случались приступы мочекаменной болезни и гипертонические кризы, начались проблемы с пищеварением. Кроме того, он зимой подвергался избиениям в симферопольском СИЗО, а летом в раздольненском ИВС - оскорблениям и побоям со стороны Ткаченко.

В итоге, однако, СКР объявил самого Ткаченко потерпевшим от Балуха. 29 августа стало известно, что против активиста открыто третье дело - по части 1 статьи 318 российского УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Это обвинение предусматривает до пяти лет колонии.