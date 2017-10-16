О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264836.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264836.html
Также: Украина, Война, Россия, Европа, Регионы, Политика, Мир

новость В Ростове открыли памятник российским боевикам на Украине

16.10.2017
Открытие памятника "героям Донбасса". Фото: svoboda.org
Открытие памятника "героям Донбасса". Фото: svoboda.org
Реклама

В Ростове торжественно открыли памятник "героям Донбасса" - участникам российской агрессии на востоке Украины, сообщает "Радио Свобода". На церемонии присутствовали помощник президента Владислав Сурков, глава ДНР Александр Захарченко и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Цветы к монументу также возложили представители региональной и городской власти, в частности, мэр Ростова Виталий Кушнарев и первый замглавы региона Игорь Гуськов.

Сурков до открытия памятника посетил съезд "Союза добровольцев Донбасса", проходивший в городе в тот же день. По информации на сайте организации, на съезде обсуждались "насущные проблемы и вопросы", в том числе "участие российских добровольцев в Сирии".

Памятник боевикам был установлен именно по инициативе "Союза добровольцев Донбасса".

Местные гражданские активисты в прошлом безуспешно пытались оспорить установку монумента в городской администрации и прокуратуре.

Оставить комментарий Обсудить
16.10.2017
новость Новости по теме
18.09.2017 В Луганске подорвали "памятник погибшим десантникам" →
01.08.2017 В Луганске взорвали памятник боевикам ЛНР →
07.07.2017 Взрывы в центре Луганска: есть жертвы →
01.09.2016 В Луганске подорвали памятник "ополченцам" →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
новость Израиль уничтожил сирийскую батарею
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Гей рассказал о пытках в Чечне
Максим Лапунов. Кадр трансляции
в блоге Русская реставрация
383
в блоге Валдайские сирены
383
новость Война ФСБ с СКР: новые подробности
Михаил Максименко. Кадр РЕН-ТВ
новость Новые потери вагнеровцев
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
новость Telegram оштрафовали
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость В "Матильде" не нашли нарушений
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Дерипаска грозит Манафорту
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
новость Иск Siemens вновь отложен
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Смертельный яд для Латыниной
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Ротенберг построит мост на Сахалин
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
новость Гибель Качиньского: новая улика
Лех Качиньский. Кадр TVP
новость Акция Павленского в Париже
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
в блоге "Жизнь налаживается"
383
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников