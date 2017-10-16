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В Ростове торжественно открыли памятник "героям Донбасса" - участникам российской агрессии на востоке Украины, сообщает "Радио Свобода". На церемонии присутствовали помощник президента Владислав Сурков, глава ДНР Александр Захарченко и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Цветы к монументу также возложили представители региональной и городской власти, в частности, мэр Ростова Виталий Кушнарев и первый замглавы региона Игорь Гуськов.

Сурков до открытия памятника посетил съезд "Союза добровольцев Донбасса", проходивший в городе в тот же день. По информации на сайте организации, на съезде обсуждались "насущные проблемы и вопросы", в том числе "участие российских добровольцев в Сирии".

Памятник боевикам был установлен именно по инициативе "Союза добровольцев Донбасса".

Местные гражданские активисты в прошлом безуспешно пытались оспорить установку монумента в городской администрации и прокуратуре.