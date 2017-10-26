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Россия создаст на Курильских островах новую базу военно-морского флота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Франца Клинцевича.
По словам Клинцевича, базу начнут строить в ближайшее время. Она должна будет принимать военные корабли всех типов.
На Курилах также восстановят аэродромную сеть, добавил сенатор. Он уточнил, что эти работы связаны со строительством базы.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу, выступая на парламентском часе в Госдуме, пообещал разместить на Курилах новую дивизию.
В ответ Япония выразила протест против размещения российских военных на островах.