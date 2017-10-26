О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.265073.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.265073.html
Также: Азия, Россия, Война, Мир, Политика | Персоны: Франц Клинцевич, Сергей Шойгу

новость Россия создаст новую базу ВМФ на Курилах

26.10.2017
Северные Курилы. Кадр НТВ
Северные Курилы. Кадр НТВ
Реклама

Россия создаст на Курильских островах новую базу военно-морского флота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Франца Клинцевича.

По словам Клинцевича, базу начнут строить в ближайшее время. Она должна будет принимать военные корабли всех типов.

На Курилах также восстановят аэродромную сеть, добавил сенатор. Он уточнил, что эти работы связаны со строительством базы.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу, выступая на парламентском часе в Госдуме, пообещал разместить на Курилах новую дивизию.

В ответ Япония выразила протест против размещения российских военных на островах.

Оставить комментарий Обсудить
26.10.2017
новость Новости по теме
20.03.2017 Япония выразила протест против размещения российской дивизии на Курилах →
23.02.2017 Япония заявила протест против планов России разместить дивизию на Курилах →
14.02.2017 Япония выразила протест России в связи с присвоением имен пяти Курильским островам →
16.12.2016 Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора →
14.12.2016 Япония допустила возможность размещения баз США на Курилах →
13.12.2016 Путин: Территориальные проблемы есть у Японии, а не у России →
22.11.2016 Россия разместила на Курилах ракетный комплекс "Бастион" →
01.11.2016 Матвиенко: Россия готова к копромиссу по Курилам →
19.10.2016 Kyodo: Токио может отказаться от двух Курильских островов из четырех →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
Реклама
Выбор читателей
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Покушение в Киеве: след кадыровцев
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
статья Марксист и Фельгенгауэр
новость В Петербурге избили активиста
Владимир Шипицин. Фото с личной ФБ-страницы
РЕКЛАМА
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость Собчак с Белковским и новым именем
Станислав Белковский. Фото с сайта apn-nn.ru
новость Три года за разговоры с пограничником
Брянский областной суд. Фото с официального сайта
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Умерова и Чийгоза передали Турции
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Нападение на Фельгенгауэр: версии
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
новость Гибель активиста: покушение или случайность
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Мединский признал ошибки
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
в блоге Ржаная правда против Америки
383
новость Белый Дом: Скоро новые санкции
Сара Сандерс. Фото из личного твиттера