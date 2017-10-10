О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/yukos/m.264691.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/yukos/m.264691.html
Также: ЮКОС, Европа, Право, Россия, Мир, Общество, Политика

новость Акционеры ЮКОСа отзывают все иски из французских судов

10.10.2017
Логотип "ЮКОСа"
Логотип "ЮКОСа"
Реклама

Бывшие мажоритарии ЮКОСа отзывают все заявления об аресте российского имущества, поданные в суды Франции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз фирмы GML, которая представляет интересы акционеров.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. Россия отказалась исполнять это решение, после чего GML подала в суды разных государств, прежде всего Франции, иски об аресте российского имущества в этих странах.

Через некоторое время акционеры добились арестов более чем 150 российских активов во Франции общей стоимостью около 1 миллиарда евро. В частности, были арестованы земельный участок в Париже, выделенный под строительство русского центра, доля ВГТРК в телеканале Euronews и задолженность французских контрагентов российским предприятиям космической отрасли.

Однако в дальнейшем 95 процентов этих решений было отменено. Часть арестов сняли на том основании, что имущество защищено дипломатическим иммунитетом; другая часть активов оказалась в собственности предприятий, не отвечающих по обязательствам государства. Последней отменой стала разблокировка в июне нынешнего года долга французской Arianespace перед "Роскосмосом". Объем задолженности составлял 300 миллионов евро.

Кроме того, во Франции был принят закон, существенно затрудняющий аресты суверенных активов. Схожий закон теперь действует и в Бельгии. В прессе этих стран они называются законами имени ЮКОСа.

"Поэтому GML заключила, что добиваться принудительного исполнения арбитражных решений во Франции экономически неэффективно", - говорится в пресс-релизе. Взамен решено "сосредоточить свою энергию на судебном процессе в апелляционном суде Гааги".

Речь идет об обжаловании решения Окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года. Этот суд по жалобе российского Международного центра правовой защиты полностью отменил постановление Третейского суда о взыскании с России 50 миллиардов евро в пользу акционеров ЮКОСа.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.10.2017
новость Новости по теме
01.09.2017 Россия намерена через суд получить информацию о зарубежных активах ЮКОСа →
09.06.2017 Суд в Брюсселе снял арест с российских активов по делу ЮКОСа →
17.02.2017 Гаагский арбитраж дал ход иску к России на 13 миллиардов долларов по делу ЮКОСа →
28.10.2016 "Роскосмос" отказался от поставки ракет во Францию из-за дела ЮКОСа →
26.07.2016 Акционеры ЮКОСа отказались от притязаний на русский центр в Париже →
18.07.2016 Бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали отмену выплаты 50-миллиардной компенсации →
Фото и Видео
15993
Play
Ходорковский о Путине, Навальном и национализме
15962
Play
Михаил Ходорковский: первое видео на свободе
14026
Play
"Заложник". Владимир Переверзин
13815
Play own
Дело Пичугина в Верховном суде
Реклама
Выбор читателей
в блоге Мозг Хазина
383
новость Каталония: отложить независимость
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
новость Крушение бомбардировщика в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость Допрос вагнеровца Заболотнего
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Губернаторский водопад
383
новость Меджлис против ФЕОР
Ехезкель Лазар. Фото: znak.com
новость Мальцев заочно арестован
Вячеслав Мальцев на проспекте Сахарова, 06.05.2017. Кадр "Радио Свобода"
новость Убийство Немцова: сроки в силе
Заур Дадаев в суде. Кадр Первого канала
новость Матвиенко стращает Европу
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость Новые Алды: решение ЕСПЧ
Расстрелянные в Новых Алдах. Источник: Первый кавказский канал
новость Эрдоган: Защитим крымских татар
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
в блоге Россказни о "Путинбургере"
383
новость Аресты за Дворцовую
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Константинов: дело возобновляют
Даниил Константинов выходит из здания суда после освобождения. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость МИД: Дачи не продадим
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
в блоге Сколько жить Путину
383
новость Латынина: дело о поджоге
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова