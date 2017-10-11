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новость СКР объявил четырех украинцев в международный розыск за нападения на дипучреждения

11.10.2017
Владимир Парасюк у российского консульства во Львове. Фото: zik.ua
Владимир Парасюк у российского консульства во Львове. Фото: zik.ua
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СКР обвинил четверых граждан Украины в нападении на дипломатические представительства России в Киеве и Львове в 2014-2016 годах, сообщает пресс-служба ведомства. Владимира Романцова, Алексея Бакая, Владимира Назаренко и депутата Верховной рады Владимира Парасюка заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Следствие установило, что Романцов, Бакай и Назаренко в 2014 году напали на российское посольство в Киеве, "а последний также участвовал в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации", говорится в сообщении. Следователи также также "выявили причастность" депутата Парасюка к нападению на генеральное консульство во Львове в марте 2016 года. Всем четверым предъявлены обвинения по части 2 статьи 360 УК (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Назаренко и Парасюк также обвиняются по статье 329 УК (надругательство над государственным флагом).

9 марта 2016 во Львове во время проведения акции в поддержку заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко на территорию российского генерального консульства бросили петарду, здание забросали яйцами. Парасюк сорвал со здания флаг России, который демонстранты сожгли.

В середине июня 2014 года во время митинга у российского посольства в Киеве протестующие забросали здание камнями и бутылками, а также использовали дымовые шашки и взрывпакеты. С флагштока демонстранты сорвали российский флаг и сожгли его.

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11.10.2017
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