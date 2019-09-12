О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.277374.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Габышев

статья Автобусная обстановка

12.09.2019
Реклама

В ночь на 12 сентября бойцы Росгвардии кинули дымовую шашку в автобус, в котором ночевали активисты, требующие отмены результатов выборов мэра Улан-Удэ. Выбегающих из автобуса задыхающихся людей хватали и клали на асфальт. Всего было задержано 17 человек. Пару часов спустя на сайте республиканского МВД появилось сообщение о том, что активисты напали на неких сотрудников ДПС, которые попросили их покинуть транспортное средство, припаркованное в пешеходной зоне. Утверждается, что "граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ". СК возбудил уголовное дело по 318-й статье: один из протестующих якобы распылил аэрозоль в лицо росгвардейцу.

10 сентября Росгвардия уже разгоняла народный сход. Тогда были задержаны 4 человека. Блогеру Дмитрию Баирову, который вел прямые репортажи с места событий, в общей сложности дали 15 суток по трем административным делам. Задержанного тогда же депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Стихийный митинг начался на площади Советов вечером 9 сентября. На акцию вышли около 200 человек. Протестующие требовали переизбрать мэра Улан-Удэ, которым по итогам выборов 8-го числа стал Игорь Шутенков, а также освободить задержанных жителей Иркутска - сторонников шамана Габышева, который идет в Москву "изгонять Путина".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.09.2019
новость Новости по теме
10.09.2019 В Улан-Удэ задержали четверых участников акции за отмену итогов выборов мэра →
Фото и Видео
50783
Play own
Возвращение узников: пять лет борьбы
50782
Play own
Приговор Константину Котову
50725
Play own
Зверства полиции в Москве
50726
Play own
Питерский гей-прайд
Реклама


Выбор читателей
статья Провал болгарских "Русофилов"
Виталий Портников
новость Цемах вернулся в Донбасс
Владимир Цемах с дочерью. Фото с ВК-страницы Марии Левченко-Цемах
новость Дело ФБК: обыски по всей стране
Обыск у сотрудника штаба Навального в Перми. Фото: @teamnavalnyperm
статья Игра в "выборы"
Александр Подрабинек
новость Ростов: сроки за плакаты
Участники процесса по ростовскому делу "Артподготовки". Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Дело Жукова: "призывы к мятежу"
Егор Жуков. Кадр видео
РЕКЛАМА
новость Президентский шпион
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
статья Террорист отпустил заложников
Илья Мильштейн
новость Удмуртия: самосожжение ученого
Пикет Альберта Разина. Источник: idelreal.org
новость Узники Кремля: кто остался
Акция крымских татар на Красной площади. Кадр видео Грани.ТВ
статья "Новое величие": главный провокатор
Родион Зелинский
статья Сальвини и Путин проиграли
Виталий Портников
статья Взрывы домов: 20 лет спустя
Теракт 9 сентября на улице Гурьянова.
статья Обмен завершился
Олег Сенцов с дочерью в аэропорту. Кадр видеотрансляции
статья Итоги "выборов"
Вброс бюллетеней в Петербурге на УИК №2096. Фото: "Карта нарушений на выборах"
статья Ложь о войне 80 лет спустя
Фото из группы "Памятник Сталину в Новосибирске"
новость Парижский провал РПЦ
Собор Александра Невского на улице Дарю в Париже. Фото: zigzag.fr
статья Политзеки как товар
Александр Подрабинек
статья Русская церковь сжимается
Виталий Портников
новость Дело Устинова: обвинение просит 6 лет
Павел Устинов. Фото с личной ВК-страницы