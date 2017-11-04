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новость В Подмосковье противники строительства мусоросжигательного завода перекрыли шоссе

04.11.2017
Перекрытие Новорязанского шоссе. Фото: Илья Васюнин
Перекрытие Новорязанского шоссе. Фото: Илья Васюнин
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В Подмосковье протестующие против строительства мусоросжигательного завода около деревни Свистягино перекрыли Новорязанское шоссе (федеральная трасса М-5) в районе соседней деревни Степанщино. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на журналиста Илью Васюнина.

В акции приняли участие от 50 до 80 человек. Протестующие ходили без перерыва по пешеходному переходу, не давая проехать машинам. Спустя некоторое время полиция "мягко оттеснила" протестующих и освободила часть трассы. Однако активисты мешали движению еще несколько часов. На место прибыли сотрудники ОМОН, но никто задержан не был.

Как сообщил РБК активист инициативной группы Алексей Холкин, протестующие требовали, чтобы к ним приехал руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов. "Когда люди вышли на трассу, я ему позвонил. Он сослался на то, что на официальном мероприятии был и приехать не мог", - рассказал Холкин.

Сам Чехов заявил агентству, что против строительства мусоросжигательного завода выступает лишь "протестно заряженная группа людей, которая ездит по всей Московской области". "Это одни и те же люди. И они свое мнение распространяют, что их якобы никто не слушает. А мы мнение жителей всегда выслушиваем. Общаемся", - сказал глава администрации.

15 июня жители Балашихи во время прямой линии пожаловались Владимиру Путину на работу полигона "Кучино". По их словам, "в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка - самая большая в Московской области". Полигон расположен в отработанном глиняном карьере. Здесь осуществляется размещение твердых бытовых, а также строительных отходов и грунтов из ближайших населенных пунктов и Москвы. Объект эксплуатировался с 1964 года. Президент потребовал закрыть полигон и и 23 июня свалка прекратила прием мусора. У въезда были установлены бетонные блоки и щит с надписью "Кучинский полигон ТБО закрыт".

27 июня вице-премьер Александр Хлопонин провел совещание в правительстве по вопросу о ликвидации свалки в Балашихе. Он поручил подготовить предложения о распределении потоков мусора, который ранее поступал на полигон в Балашихе и проследить, чтобы эти отходы не сваливали в не предназначенных для этого местах.

Позже стало известно, что в Воскресенском, Солнечногорском, Ногинском и Наро-Фоминском районах Московской области планируется построить мусоросжигательные электростанции.

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04.11.2017
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