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Также: Регионы, Выборы, Президент, Россия, Политика, Спецслужбы | Персоны: Владимир Путин

статья Зонтичные кадры

05.06.2019

Владимир Путин неожиданно отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Этот регион входит в пятерку самых сложных для Кремля. Еще недавно считалось, что Морозов бодро идет на выборы, причем в качестве самовыдвиженца, а не от "Единой России".

Еще более скоротечной была губернаторская карьера другого путинского охранника - Евгения Зиничева, который проработал в Калининградской области меньше трех месяцев. Экс-охранники Алексей Дюмин в Тульской области и Дмитрий Миронов в Ярославской пока держатся.

Поход Сергея Морозова во власть был стремительным. На финале чемпионата мира по футболу, 15 июля 2018 года, он держал зонтик над Владимиром Путиным.

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По наблюдению блогеров, в охране Путина именно Морозову доверялось ношение зонта.
На этом фото Сергей Морозов с зонтом бежит за Путиным во время его знаменитой одинокой прогулки по Петербургу.

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26 сентября Путин неожиданно назначил своего зонтоносца и.о. астраханского губернатора.

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Сегодня Морозова сменил на этом посту бывший полковник ФСБ Игорь Бабушкин. Внешне он не очень сильно отличается от своего предшественника.
Но, видимо, Путин надеется, что этот уж точно справится.

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Охранников у Путина много - на все регионы губернаторов хватит.

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05.06.2019
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