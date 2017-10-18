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В Екатеринбурге после протестов отказались от строительства храма на городском пруду
18.10.2017
Проект храма Святой Екатерины. Фото: E1.Ru
Проект храма Святой Екатерины. Фото: E1.Ru
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В Екатеринбурге для храма Святой Екатерины, который собирались построить на насыпном острове в городском пруду, будет выбрана другая площадка. Такое решение принято на заседании рабочей группы, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба главы региона.

Храм Святой Екатерины должен строиться в атмосфере общественного согласия, подчеркнул Куйвашев. "Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства Храма Святой Екатерины я принял еще весной. Безусловно, было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог успешной реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект", - отметил губернатор.

В результате обсуждения было решено рекомендовать градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма на площадке возле Театра драмы.

В Екатеринбургской митрополии заявили, что не возражают против предложенной новой площадки под храм. "Отличное место", - сказал изданию Накануне.Ru игумен Вениамин (Райников). По его словам, проект постройки храма на пруду появился "как компромиссный вариант" после того, как не удалось договориться о его постройке "в историческом месте" на площади Труда.

Храм Святой Екатерины, основанный в XVIII и снесенный в советские годы, намерены построить к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Проект строительства храма на пруду вызвал протесты в Екатеринбурге. Недовольные жители, в частности, указывали, что храм высотой с 20-этажный дом разрушит исторический облик центра города, а также может привезти к заболачиванию пруда. Также отмечалась непродуманность проекта с точки зрения транспортной инфраструктуры.

В апреле около тысячи жителей Екатеринбурга устроили флэшмоб "Обними пруд" на Плотинке, чтобы выразить свое отношение к проекту строительства храма.

Видеорепортаж Глеба Эделева:

23 августа в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты против строительства храма. Активисты собрались у офиса Русской медной компании - застройщика, который будет реализовывать проект. Акции пытались помешать крепкие молодые люди, по предположению активистов - сотрудники частного охранного предприятия РМК. На акции были задержаны активист Борис Редченко еще два человека. Их отпустили из полиции без составления протоколов, сфотографировав и взяв отпечатки пальцев.

На следующий день полицейские задержали Редченко на работе и доставили в суд. Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал активиста на семь суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Полицейские обвинили Реченко в том, что во время пикетирования у него с собой был перочинный нож. Закон о митингах запрещает участникам массовых акций носить с собой "колющие или режущие предметы". По словам самого Реченко, на акции у него были отвертка и многофункциональные кусачки с небольшим ножом. Активист пояснил в суде, что взял инструмент с собой, чтобы потом помочь девушке починить выключатель.

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18.10.2017
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