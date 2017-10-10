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На окраине аула Телетль Шамильского района Дагестана в бою с силовиками погибли двое участников вооруженного подполья, "причастных к совершению преступлений террористической направленности". Об этом заявляется на сайте Национального антитеррористического комитета.

Позже Интерфакс со ссылкой на неназванный источник передал, что погибшие - братья Магомед и Сайгидбулат Мирзоевы, ранее привлекавшиеся к ответственности по статье 222 УК (незаконный оборот оружия). "Кавказ.Реалии" второго погибшего называют Сайгидулбаталом Мирзоевым, уточняя, что ему было 27 лет.

Среди силовиков, а также нонкомбатантов пострадавших, как утверждается, нет.

На видео, опубликованном на сайте НАКа, продемонстрированы автоматы с боеприпасами к ним и ручная граната, принадлежавшие, по словам силовиков, погибшим.

НАК заявляет, что убитые принадлежали к Шамильской группировке. В 2015-2016 годах, по словам силовиков, члены этой группировки убили главу районной администрации и начальника отдела полиции, а также учителя, пользовавшегося авторитетом у местных жителей. Кроме того, утверждается, что участники группы вымогали деньги у бизнесменов.

В декабре прошлого года силовики объявили, что на окраине Телетля убиты лидер Шамильской группировки Ибрагим Амиров и один из ее членов Гамзатапанди Магомедов.

Перед нынешним боем на территории Шамильского района был введен режим контртеррористической операции. Как отмечает "Кавказский узел", в 2017 году режим КТО вводился в районе впервые.