После начала полномасштабной войны с Украиной российские интернет-ресурсы, близкие к государству и не только, столкнулись с массовыми кибератаками.

9 мая произошел сбой в работе Rutube - российского аналога YouTube. Сайт был недоступен двое суток. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous. В сеть попала переписка Rutube c российскими силовиками, касающаяся контрактов на защиту сервиса от киберугроз. Также были опубликованы скриншоты с данными учетной записи в Rutube пропагандиста Владимира Соловьева, в том числе его электронная почта. В компании заявили, что целью взлома было сорвать трансляцию Парада победы и праздничного салюта. "Анонимусы" утверждали, что уничтожили 75 процентов баз и основной инфраструктуры сайта и 90 процентов резервных копий.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u