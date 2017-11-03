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Сотрудник технической поддержки Twitter в последний день перед увольнением заблокировал аккаунт Дональда Трампа, сообщается в твиттере администрации соцсети.

Учетная запись президента США была недоступна в пятницу около 11 минут, при попытке просмотра твиттера Трампа выводилось сообщение, что он удален или деактивирован. Затем доступ к нему восстановили.

В компании заявили, что проводят внутреннее расследование, и пообещали предотвратить подобное в будущем. Сперва блокировку аккаунта Трампа разработчики соцсети объяснили ошибкой сотрудника.

Трамп пользуется личным твиттером с 2009 года. В отличие от Барака Обамы, который в качестве главы государства пользовался только твиттером Белого Дома, Трамп через личный аккаунт отчитывается о своей деятельности и активно комментирует политические события.