О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.265324.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.265324.html
Также: Интернет, Технологии, США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Сотрудник Twitter перед увольнением заблокировал аккаунт Трампа

03.11.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Реклама

Сотрудник технической поддержки Twitter в последний день перед увольнением заблокировал аккаунт Дональда Трампа, сообщается в твиттере администрации соцсети.

Учетная запись президента США была недоступна в пятницу около 11 минут, при попытке просмотра твиттера Трампа выводилось сообщение, что он удален или деактивирован. Затем доступ к нему восстановили.

В компании заявили, что проводят внутреннее расследование, и пообещали предотвратить подобное в будущем. Сперва блокировку аккаунта Трампа разработчики соцсети объяснили ошибкой сотрудника.

Трамп пользуется личным твиттером с 2009 года. В отличие от Барака Обамы, который в качестве главы государства пользовался только твиттером Белого Дома, Трамп через личный аккаунт отчитывается о своей деятельности и активно комментирует политические события.

Оставить комментарий Обсудить
03.11.2017
новость Новости по теме
23.01.2017 Хакеры разместили в твиттере NYT сообщение о российской ракетной атаке на США →
23.04.2013 Хакеры сообщили о взрывах в Белом доме и ранении Обамы →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
статья Ленина опять хоронят
Илья Мильштейн
новость В Америке обложили русских
Минюст США. Фото: greensboro.com
статья О Сталине по-новому
Николай Руденский. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Дочка Путина все богатеет
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость Трамп - Путин: новая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Фельгенгауэр выписали
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
383
новость "Артподготовка" и коктейли Молотова
Задержанные активисты "Артподготовки". Источник: telegram-канал "Кремлевская прачка"
новость Арест каталонских руководителей
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
новость Русские диверсанты на Украине
Задержанный россиянин. Фото: ssu.gov.ua
новость Нальчик: как без рук побить мента
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
новость Кремль не хочет хоронить Ленина
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
статья Вторжение похитителей тел
Владимир Абаринов
новость Полицейские предупредили Полюдову
Дарья Полюдова. Кадр Грани-ТВ