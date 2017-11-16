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Также: Катастрофы, Происшествия

новость В Марий Эл в результате автокатастрофы погибли 14 человек

16.11.2017
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В Марий Эл жертвами дорожной аварии с участием микроавтобуса Mersedes Sprinter и лесовоза стали 14 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы", - сказал источник. Среди пострадавших двое детей.

Столкновение автомобилей произошло около 17:30 на 64 км автодороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск. На месте работают экстренные службы. По данным на 21.00 задействовано 83 человека и 22 единицы техники. Работами руководит начальник республиканского главка МЧС генерал-майор Александр Малкин.

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что попавший в автокатастрофу микроавтобус Mersedes вместимостью 20 человек принадлежит индивидуальному предпринимателю. По словам сотрудника пресс-службы, микроавтобус выполнял рейс из Йошкар-Олы в поселок Юрино.

Предполагаемая причина ДТП - неудачный маневр водителя микроавтобуса, который пошел на обгон и выехал на встречную полосу, сообщил глава региона Александр Евстифеев. "Дорога в данном месте находится в хорошем состоянии. Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, но не успел это сделать - врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубометров леса, - сказал губернатор. - Удар был мощнейший, от него микроавтобус Mersedes выбросило с дороги".

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16.11.2017
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