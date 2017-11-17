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новость В Кемеровской области полиция задержала 22 человека за нападение на шахту

17.11.2017
После погрома на шахте. Кадр "России-1"
После погрома на шахте. Кадр "России-1"
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В Кемеровской области полиция задержала 22 человка по подозрению в причастности к нападению на шахту "Анжерская-Южная", сообщается на сайте регионального главка МВД. Погром на шахте произошел в четверг.

Против задержанных возбуждено дело по части 3 статьи 162 УК (разбой группой лиц по предварительному сговору). Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. У подозреваемых изъяли четыре травматических пистолета, утверждают силовики.

Также в московском аэропорту был задержан предполагаемый организатор нападения, который, как утверждается, сразу после погрома улетел в столицу.

По версии следствия, фигуранты дела приехали в Кемеровскую область из разных российских городов, прорвались на шахту, "с применением физической силы" блокировали охранников предприятия, повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения.

Из-за конфликта на "Анжерской-Южной" прекратилась добыча выгрузка угля.

После атаки полицейские взяли шахту под охрану.

Как уточняет "Газета Кемерова", погром произошел из-за конфликта между конкурсными управляющими шахты - ООО "ОЭУ Блок №3 шахта "Анжерская-Южная", старым владельцем актива - "ООО "Блок №3 шахта "Анжерская-Южная" и одним из кредиторов "Анжерской-Южной" - ООО "НПО "Гидроуголь".

"Было разгромлено КПП, разгромлена комната охраны, где находился сервер с видеонаблюдением. Были разбиты все камеры, (охранники. - Ред.) обезоружены и выведены за территорию шахты, после чего им было сообщено, что с сегодняшнего дня охраной занимается "Блок №2", - заявил в интервью "России-1" директор "Блока №3".

Шахта "Анжерская-Южная" обанкротилась в феврале прошлого года, после чего было создано предприятие "Блок №3", куда перевели около тысячи работников. "Блок №2" и "Блок №3" заключили между собой договор о поставках угля, который оспаривает еще один кредитор шахты - "Банк Российский кредит". До того, как ЦБ в 2015 году отобрал у банка лицензию, он был инвестором шахты.

За день до атаки на шахту пресс-служба губернатора области Амана Тулеева сообщила, что глава региона "держит на личном контроле" проблему с задержками зарплат работникам предприятия.

24 июля на "Анжерской-Южной" произошел выброс метана, погиб один шахтер. Тогда горные работы прекратили на 90 суток.

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17.11.2017
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