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Судья Железнодорожного района Витебска Денис Алексеенко приговорил 39-летнего священника Николая Киреева из Ленинградской области к 5,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщает TUT.By. Он признан виновным по части 2 статьи 171 УК Белоруссии (вывоз за пределы государства лиц для занятия проституцией).

Свою вину Киреев не признал. "Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей я никуда не вывозил", - заявил священник.

Слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Потерпевшим из соображений безопасности изменили анкетные данные.

3 августа 39-летний Киреев, священник церкви Петра и Павла в пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области, был задержан в Витебске. Первоначально сообщалась, что это произошло во время штурма притона. Однако позже в Следственном комитете Белоруссии уточнили, что священника задержали, когда он садился на автобус, следующий в Петербург, вместе с 20-летней и 30-летней женщинами.

По данным следствия, Киреев с апреля по август 2017 года переписывался с ними в интернете. Получив согласие женщин на занятие проституцией в Петербурге, священник приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию.

Следователи также установили, что в январе-феврале Киреев "в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицам" вел аналогичную переписку с другими белорусками. Две из них согласились заняться проституцией в России. В феврале по указанию Киреева гражданка Таджикистана приехала в Гомель и попыталась вывезти их в Петербург для . Однако при посадке ее задержали.

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил вербовщицу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии женщина увидела телесюжет о задержании Киреева в Витебске мужчины. В нем она опознала человека, который отправил ее в Гомель.

2 августа Киреев, по словам его жены, уехал из дома одетый в гражданскую одежду, пояснив, что отправляется в паломнический вояж по Подмосковью. Последний раз он звонил жене на следующий день перед обедом и рассказал, что выезжает в Новоиерусалимский монастырь в Истре. Больше Киреев жене не звонил и сам на вызовы не отвечал. Жена священника обратилась в полицию, где выяснили, что Киреев задержан в Витебске.

Настоятель церкви Петра и Павла Сергей Кухарев охарактеризовал своего подчиненного как человека "очень тихого, исполнительного". "Возможно, это, как говорится, подстава", - предположил протоиерей. На вопрос журналистов, не беседовал ли Киреев с настоятелем "о спасении заблудших душ или чем-то подобном", Кухарев ответил отрицательно.

Нынешний визит Киреева в Витебск был уже по крайней мере пятым по счету. Известно, что ранее он посещал этот белорусский город в 2008, 2009, 2010 и 2014 годах.