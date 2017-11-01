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Родственник 32-летнего инспектора ГИБДД Сергея Грачева, сбитого насмерть автомобилем Mercedes с номерами серии АМР, удовлетворены полученной от МВД и ФСБ компенсацией, сообщает "Московский комсомолец". Родные не имеют ни к кому претензий.

По данным издания, вдова Грачева Екатерина получила от МВД трехкомнатную квартиру в новостройке. До этого семья инспектора, в которой двое детей 5 и 1,5 лет, жила в двухкомнатной квартире вместе с родителями Екатерины и ее сестрой с ребенком. Кроме того, ведомство выплатило вдове 2 миллиона рублей.

От ФСБ Грачева получила 4 миллиона рублей. Кроме того, детям до совершеннолетия положена пенсия.

"Мы остались довольны, - сказала мать инспектора Светлана. - Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем".

25 сентября около 22:00 мск на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара автомобиль Mercedes насмерть сбил сотрудника ГИБДД Грачева. Он регулировал движение, стоя на резервной полосе. На видеозаписи с места аварии видно, что на машина виновника ДТП был госномер А896МР. Этот номер закреплен за воинской частью 44710 - спецгаражом ФСБ на Сущевском валу. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД скрутили с автомобиля передние и задние номера.

Как утверждается, после аварии на помощь водителю Mercedes приехала "группа поддержки в крутых погонах". Знакомые водителя показали правоохранителям "некие корочки", после чего виновника ДТП отпустили без оформления документов. Водителя иномарки с места аварии увез автомобиль с госномером А848МР97, также приписанным к спецгаражу ФСБ.