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новость ФСБ сообщила о перестрелке с пытавшимся перейти границу украинцем

23.10.2017
Граница РОссии и Украины. Кадр "Вестей"
Граница РОссии и Украины. Кадр "Вестей"
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В Курской области вооруженный гражданин Украины вступил в перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ, сообщает Интерфакс.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что при задержании мужчина отстреливался и предпринял попытку скрыться на территории Украины. "В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ФСБ. У задержанного изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно с ртутью.

30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, расположенном непосредственно у российско-украинской границы, произошел бой при попытке четверых участников чеченского подполья прорваться на Украину. Как сообщал главред украинского сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, тогда погибли 36-летний Арби Бантаев и еще один чеченец. 31-летний Магомед Эльмурзаев был захвачен силовиками. Между тем 36-летнему Али Демильханову, по неподтвержденным данным, удалось перейти границу. Также был убит российский пограничник.

В России Эльмурзаев, Демильханов и Бантаев находились в розыске. 16 сентября в Хасавюрте машину, в которой ехали все трое, остановил наряд полиции для проверки документов. Члены подполья открыли огонь и ранили обоих силовиков, после чего скрылись.

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23.10.2017
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