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новость Вывод из жизненного опыта

TI: Бывший замначальника ГУБОПа МВД вложил 38 миллионов долларов в недвижимость во Флориде
20.10.2017
Анатолий Петухов. Фото: transparency.org.ru
Анатолий Петухов. Фото: transparency.org.ru
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Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Анатолий Петухов инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 миллионов долларов. Об этом сообщает российское отделение Transparency International.

Как отмечают в TI, у ГУБОПа была репутация одного из самых коррумпированных подразделений МВД. После отставки министра внутренних дел Владимира Рушайло в ГУБОПе прошли массовые увольнения генералов, в том числе Петухова. Он перешел на работу во ВНИИ МВД и занялся бизнесом. В 2002 году Петухов стал акционером ОАО "Объединенный торговый дом "Ясенево". В TI выяснили, что в России в собственности у Петухова находится частный дом в Куркино с участком 50 соток стоимостью около 1,8-2 миллионов долларов и квартира в элитном доме на Тихвинской улице.

В 2010 году Петухов переехал в Майами. В том же году он приобрел недвижимость в одном из самых дорогих кондоминиумов класса люкс стоимостью более трех миллионов долларов. В последующие годы Петухов через принадлежащую ему компанию Asko Inc купил ряд офисных помещений, два особняка на острове Гибискус и другую недвижимость. Общая сумма его вложений в Майами превышает 38 миллионов долларов.

В 2013 году ТД "Ясенево" подал в федеральный суд Майами гражданский иск к Петухову. По версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ОАО более 16,8 миллиона долларов, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости. Партнеры Петухова также обвиняли его в том, что он физически угрожал председателю правления совета директоров ТД "Ясенево" Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против отставного генерала в России. Однако в 2014 году стороны неожиданно пришли к мирному соглашению. Исковые требования были отозваны. По просьбе сторон судья удалил из публичного доступа судебные документы в целях "предотвращения ущерба репутации сторон".

Однако совокупная стоимость активов Петухова существенно превышает сумму, выведенную из ТД "Ясенево". В TI не смогли установить источник происхождения денег отставного генерала.

"В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России, - заявили в TI. - С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований".

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20.10.2017
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Самым неожиданным для непосвященных стало назначение заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Службы криминальной милиции (СКМ) генерал-лейтенанта Александра Дементьева. По утверждению собеседника Граней.Ру в центральном аппарате МВД, Дементьев - креатура первого замминистра Владимира Васильева. Между тем большинство наблюдателей не верили, что эту суперважную кадровую позицию "чекисты" отдадут "ментам".
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