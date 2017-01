Реклама

Дональд Трамп обиделся на Мерил Стрип, которая раскритиковала его за то, что дразнился. Дональд Трамп обиделся на прессу, которая якобы занизила число пришедших на его инаугурацию. Дональд Трамп обиделся на протестующих, вышедших на "женские марши".

Вступивший в должность обижается ежедневно и ежечасно, и похоже на то, что новости про Трампа в течение ближайших месяцев будут однообразны. Про него что-то сказали, и он надулся. Ему задали вопрос, а он начал кукситься. Он провел встречу, в ходе которой расстроился, о чем тут же написал в твиттер. Эти новости навязнут в зубах, но читать их придется. Все-таки не абы кто обижен людьми, а лидер сверхдержавы, и дрожание его нижней губы есть великий признак.

Собственно, имеется как минимум три Дональда Трампа.

Трамп конспирологический. То есть агент Москвы, соблазненный некогда юными младшими лейтенантшами ФСБ РФ, самыми лучшими в мире девушками с пониженной социальной ответственностью. Жертва сфабрикованных, но впечатляющих фальшивок, он в нужный момент сбежит из Белого Дома, прихватив ядерный чемоданчик, и Америка окажется беззащитной перед ударами Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Есть Трамп - делец и строитель. Очень взрослый, циничный, расчетливый брутальный мужчина, образцовая акула капитализма. Богач, который внезапно стал воспринимать свою жизнь как миссию и вступаться за белых, за бедных. Он ринулся в политику, пришел, обидел, победил. Теперь проживает в Белом Доме и медленно постигает случившееся, подбирая себе команду и раздумывая над тем, какие из предвыборных обещаний он будет выполнять и от чего воздержится, чтобы сразу не угодить под импичмент. Он вовсе не такой болван, каким представляют его несогласные на Болотной площади в Вашингтоне, просто человек с причудами, но миллиардеры - они ведь почти все со странностями. Ошалевшие от шальных денег.

Однако чаще всего 45-й президент США является нам в ином образе. В образе маленького человека, то ли гоголевского героя, то ли ребенка. Дорвавшегося до высшей власти, но чудесным образом сохранившего детские комплексы и взрослую уязвленность. Оттого и повторяющего бесконечно "оставьте меня, зачем вы меня обижаете?", хоть и на громовых октавах и при таком скоплении слушателей либо читателей, что бедный Акакий Акакиевич помер бы от страха.

И если чутко вслушаться в интонацию этих речей и постигнуть их смысл, то можно уловить мировой тренд. Чувство горькой обиды, охватившей целый свет, и чем благополучней живут отдельные народы, тем безысходней тоска. Ну да, кому щи пусты, а кому жемчуг мелок, но именно в тех странах, где граждане перманентно чахнут над своим златом, в государствах пресловутого золотого миллиарда мы наблюдаем сегодня самые явные приметы социального недовольства. Рост национализма и повальное увлечение популистскими идеями и вождями.

Трамп в Америке. Правящие ультраконсерваторы в Польше и Венгрии. Рвущаяся к власти во Франции Марин Ле Пен. Успешная "Альтернатива для Германии" в ФРГ. Разные черти мелкие и чуть покрупнее, заседающие в парламентах других европейских стран. Сколько их! куда их гонят? Вопрос не праздный.

Проповедуя с демократического амвона, можно сказать, что граждане, выбирающие всех этих господ, бесятся с жиру, не ведая настоящих бед. Можно добавить, что после крушения коммунизма и завершения холодной войны люди, живущие в Европе и в Америке, достигли вершин процветания и, обнаружив, что лучше не будет, обиделись и покатились по наклонной. А там и Путин подоспел с его радиоактивным пеплом, и терроризм доехал до старого континента, и история завертелась по новой, и процесс пошел, и даже американцы проголосовали за комплексующего миллиардера.

Разумеется, дела обстоят гораздо сложнее, и тут можно долго и подробно перечислять различные реальные проблемы, с которыми столкнулось западное общество. Или, наоборот, вспомнить, что "жизнь... устроена проще, обидней и не для интеллигентов", как заметил однажды Зощенко, на свой лад воспевавший маленького человека. Ну и про цикличность истории тоже не следует забывать, ведь это касается не только России: вчера оттепель, нынче заморозки, сперва Yes We Can, а теперь, стало быть, America First, и некуда деваться. Опять же мигранты, и далеко не все им рады там, где жемчуг мелок, о террористах и говорить нечего. Правда, жестокому обращению с беженцами наверняка порадуются проповедники джихада, вербуя в свои ряды новых смертников, но это отдельный сюжет.

Мы про Трампа. Про его обиды и боль за Америку, несчастнейшую страну, которую он так пылко поклялся защитить в инаугурационной речи. Про Америку, умученную истеблишментом, чужеземными буржуями-капиталистами и защитой чужих границ, при том что свои остались незащищенными от "грабительских набегов других стран". Про Америку беспомощную и обиженную, какой и не было никогда. Про Америку, порожденную дикими фантазиями 70-летнего дитяти, который не прощает обид и обидчиков поминает постоянно. Голливудские актеры, журналисты, полмиллиона американцев, демонстрировавших против мессии, мексиканцы, китайцы... Список пополняется.

Видимо, человечество вообще обидчиво. Есть что-то в нашей природе такое, что заставляет копить в себе огорчения, но и сдерживаться до поры. А потом кончаются силы, и тогда на первый план выходят лидеры, которые объясняют нам, до чего ж мы несчастны. И сейчас наступили такие времена.

Сперва в России, где памятливый вождь не смог перенести одну крупнейшую геополитическую катастрофу, а от него зараза постепенно перекинулась на другие страны и континенты. В конце прошлого года заболела Америка, и это довольно опасно. В особенности для нас и для них, поскольку руководители наши слишком уж стали похожи, а сходятся, как известно, только противоположности. Политики однотипные, вроде Сталина и Гитлера (пример выдуман из головы), обыкновенно плохо ладят друг с другом.

К тому же и не разберешь до конца, кто он на самом деле, этот Трамп. Конспирологи говорят одно, политологи другое, специалисты по детским душевным травмам и русской литературе - третье. Дескать, он такой маленький человечек, обиженный ребенок, которому недодали миллиардов, девушек, американской мечты, всенародной любви... Хотя со стороны поглядеть, так вроде все они на месте - и баксы, и мисс вселенной всякие, и несравненные кати муму, и мечта исполнилась, поскольку миллионы избирателей за него проголосовали. Правда, другие миллионы не проголосовали и чувствуют себя даже не обиженными, но оскорбленными. Что ж, запасемся терпением и узнаем: вот они ему испортили инаугурацию, а он им испортит жизнь?