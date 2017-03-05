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Президент США Дональд Трамп просит выяснить, прослушивала ли его разговоры во время предвыборной гонки администрация предыдущего президента Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters. Соответствующий запрос Трамп в воскресенье направил в Конгресс; он хочет, чтобы ситуация была изучена в рамках начатого парламентского расследования о влиянии России на ход американских выборов.

Накануне Трамп написал в своем твиттере, что Обама приказал прослушивать телефонные переговоры в Trump Tower, где располагался предвыборный штаб кандидата, а также в его нью-йоркской квартире. Каких бы то ни было доказательств, подтверждающих такое заявление, президент не привел.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, комментируя запрос Трампа в Конгресс, заверил, что никаких дополнительных комментариев президент и его администрация до публикации депутатами своего заключения не дадут. Чиновник при этом заметил, что "сообщения относительно возможных политически мотивированных расследований непосредственно перед выборами 2016 года очень беспокоят".

Джош Эрнест, который был пресс-секретарем Белого Дома при Обаме, отверг обвинения со стороны нынешнего главы государства, подчеркнув, что президент США не имеет права отдавать ФБР указания о прослушке граждан. Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, в свою очередь, заверил, что Трампа не прослушивали.

Согласно американским законам, отмечает Reuters, разрешение на прослушку может выдать только федеральный судья при наличии обоснованных подозрений в том, что объект является агентом иностранного государства.

Между тем представители оппозиционной Демократической партии, к которой принадлежит экс-президент Обама, заявляют, что своим запросом нынешний хозяин Белого Дома хочет отвлечь внимание от своих возможных связей с Россией. Администрацию Трампа, утверждают в оппозиции, беспокоят как интерес к вопросу со стороны ФБР, так и расследование, проводимое конгрессменами.