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Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Песков

новость Сотрите истерику

Песков обвинил власти и прессу США в "антироссийской истерике"
07.03.2017
Дмитрий Песков. Кадр CNN
Дмитрий Песков. Кадр CNN
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Антироссийская "истерика" американских властей и прессы вредит отношениям между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"Единственное, что я могу вам сказать, что вся эта общественная истерика, истерика в официальном Вашингтоне и истерика в американских СМИ, все это достаточно вредит будущему наших двусторонних отношений", - сказал Песков. Он выразил разочарование "эмоциональным экстремизмом" в отношении России и попытками представить российского посла ядовитым".

Песков назвал Соединенные Штаты "глобальным игроком номер один" и заверил, что Россия стремится к стабильным отношениям. "Мы заинтересованы в наличии предсказуемого партнера, - отметил пресс-секретарь российского президента. - И теперь нам очень жаль, что у нас, к сожалению, нет комфортных условий для нашего диалога".

При этом Песков заверил, что Россия никоим образом не вмешивается во внутренние дела США. Это невообразимо, и кто-то должен сказать - все это неправда. Мы должны быть трезвыми", - отметил пресс-секретарь.

4 марта Associated Press со ссылкой на представителей администрации и дипломатов сообщило, что президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку работы над соглашением с Россией по борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой "Исламское государство".

Причиной собеседники агентства назвали "растущие политические риски в установлении более тесных отношений с Россией". Противники Трампа в Конгрессе требуют расследования контактов ближайших сотрудников президента США с представителями российских властей.

"Скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера", - отмечает AP.

Кроме того, снижению оптимизма Трампа в вопросе улучшения российско-американских отношений способствует продолжающаяся милитаризация России. 24 февраля президент заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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07.03.2017
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Владимир Абаринов

Громкий Дональд

Владимир Абаринов, 27.02.2017

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет.

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