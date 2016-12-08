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Также: Чечня, Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Кадыров отрицает отправку в Сирию чеченских батальонов

08.12.2016
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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Рамзан Кадыров отрицает отправку в Сирию чеченских военнослужащих, равно как и само наличие в Чечне батальонов "Восток" и "Запад". Об этом глава республики написал на своей странице в Инстаграме.

"Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад". В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения МО РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов федерации", - отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии. "В то же время Министерство обороны никогда не делало секрета из того, что в Сирии есть авиабаза и ее безопасность обеспечивают военнослужащие МО РФ. Периодически происходит их ротация, - написал Кадыров. - Если же военным дислоцированных в Чечне частей когда-либо поступит приказ нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий".

Кадыров вновь заявил, что "готов в любую минуту встать в строй тех, кто ведет борьбу с международным терроризмом". "Я был бы счастлив и горд, получить приказ Верховного Главнокомандующего и незамедлительно отправиться в Сирию воевать с нечистью, - отметил глава Чечни. - Если банды террористов не уничтожить, они окажутся там, где меньше всего их ждут. Поэтому они должны быть нейтрализованы вдали от нашего родного очага! И мы к этому готовы в любую минуту!"

Во вторник "Кавказ.Реалии" сообщали, что группа российских военных - чеченцев отправляется в Сирию. Была опубликована видеозапись сборов на базе в Ханкале, пригороде Грозного. Как утверждалось, ролик прислал читатель издания. Сообщалось, что в Сирии чеченцы будут служить как военная полиция.

Численность группы, отправляющейся на Ближний Восток, издание не уточнило. Судя по видеозаписи, она составляет не меньше 200 военных. Хотя в публикации говорилось только о чеченцах, на видео слышна и чистая русская речь. Какой процент силовиков, отправляющихся в Сирию, составляют чеченцы, неизвестно. Автор ролика разговаривает на чеченском языке максимум с десятком военных.

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08.12.2016

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