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новость Авианосец "Адмирал Кузнецов" потерял еще один истребитель

05.12.2016
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
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В Средиземном море потерпел крушение российский истребитель Су-33. Как передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны, авария произошла в ходе посадки истребителя на авианосец "Адмирал Кузнецов".

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", - говорится в сообщении.

"Пилот катапультировался и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Здоровью летчика ничего не угрожает", - добавили в ведомстве.

При этом, как дополняет Интерфакс, в военном ведомстве заверили, что "российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода", а полеты палубной авиации продолжатся в соответствии с задачами.

Это уже второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова". 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

8 ноября российские СМИ передавали, что "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо, а корабли, сопровождающие авианосец, одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран".

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05.12.2016

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