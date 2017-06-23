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Также: Право, Госдума, Партии, Правительство, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Валерий Рашкин, Дмитрий Медведев

новость Отмахнемся не глядя

Генпрокуратура отказалась проверять расследование ФБК о Медведеве
23.06.2017
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
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Генпрокуратура отказалась проводить расследование по запросу депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить сведения из фильма ФБК "Он вам не Димон" о коррупции в окружении премьер-министра Дмитрия Медведева. В опубликованном депутатом ответе говорится, что эти вопросы не относятся к компетенции надзорного ведомства.

"Пазл сложился (плюс ФСБ, которая "приняла к сведению"). В данном случае актуальна эмблема для этих ведомств: ничего не вижу, ничего не слышу", - написал Рашкин, обнародовав копии ответов из МВД, СКР и Генпрокуратуры.

17 марта депутат послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. В СКР Рашкину сообщили, что запрос перенаправлен в Генпрокуратуру. Однако надзорное ведомство вернула документ "как ошибочно направленный".

В конце апреля Рашкину пришел ответ из ФСБ под грифом "для служебного пользования". "Информации по вопросу там чуть менее чем ноль, - заявил депутат. - Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков - это табу, вместо расследования фактов все футболят запрос друг другу".

24 мая замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин сообщил Рашкину, что в московском главке МВД проверили факты из расследования ФБК и не нашли нарушений закона. При рассмотрении жалоб на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества "близкого к премьер-министру" фонда "Соцгорпроект" "нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено", отмечалось в документе.

24 марта депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков потребовали инициировать расследование фактов о Медведеве. Согласно проекту протокольного поручения, комитет по безопасности и противодействию коррупции должен был запросить в правоохранительных и регистрирующих органах необходимую информацию, "чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным". Также комитету предполагалось поручить решение вопроса о привлечении фигурантов расследования к ответственности.

5 марта Госдума предложенный депутатами от КПРФ проект поручения отклонила. Голосование фактически было провалено - в нем приняли участие лишь 45 депутатов, то есть ровно 10 процентов состава нижней палаты. При этом в поддержку расследования выступили 43 члена Госдумы, против - двое.

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23.06.2017
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