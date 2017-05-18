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Также: Россия, Право, Экономика, Политика, Общество | Персоны: Алишер Усманов, Алексей Навальный

новость Миллиардер Усманов выступил с видеообращением к Навальному

18.05.2017
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
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Миллиардер Алишер Усманов, один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", выступил с видеообращением к основателю фонда Алексею Навальному. 12-минутная запись, приуроченная к прошедшим в четверг предварительным слушаниям по иску Усманова к Навальному, появилась накануне на youtube-канале миллиардера, а утром в четверг была опубликована на его ВК-странице. Оба ресурса созданы только что.

Усманов обращается к Навальному на ты. В начале видео он отвечает на обвинение оппозиционера, который назвал миллиардера уголовником. Усманов подтверждает, что действительно отбывал срок в советское время, однако заявляет, что дело было сфабрикованным. Кроме того, подчеркивает миллиардер, его судимость, в отличие от судимости Навального, погашена. "Из нас двоих уголовник - это ты", - отмечает Усманов.

Далее миллиардер называет Навального "неучем", "лузером" и "неудавшимся бизнесменом", а также подвергает сомнению квалификацию основателя ФБК как юриста и обвиняет его во лжи. В частности, заявляет Усманов, обвинения в том, что он достиг богатства сомнительным путем и не платит налоги в России, беспочвенны. Только в прошлом году, по словам миллиардера, он заплатил 2,7 миллиарда рублей налогов. Кроме того, Усманов отрицает, что когда-либо давал взятки.

"Вообще, ты как-то поглубже расследовал бы", - заявляет миллиардер. Он рекомендует Навальному извиниться и "жить спокойно".

"Никогда в жизни такому, как ты, невозможно доказать, что я преступник, что я вор, - заявляет Усманов. - В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни не возможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

"Тьфу на тебя, Алексей Навальный!" - так завершается обращение.

Как установлено в расследовании "Он вам не Димон", несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьер-министра Дмитрия Медведева, получали от Усманова деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду "Соцгоспроект", наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам миллиардер настаивает, что передача этого участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению Усманова, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что миллиардер лжет. Землю в Успенском, поясняет основатель ФБК, Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

13 апреля Усманов подал в Люблинский райсуд Москвы иск к Навальному и ФБК о защите чести и достоинство. Как сообщает РИА "Новости", на прошедших в четверг предварительных слушаниях судья Марина Васина отклонила ходатайство ФБК о прекращении дела. Слушания по существу назначены на 30 мая.

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18.05.2017
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