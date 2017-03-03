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Фонд, получивший в подарок от Алишера Усманова поместье на Рублевке, не связан с Дмитрием Медведевым. Как пишут "Ведомости", об этом заявил один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", однокурсник премьер-министра Илья Елисеев.

"Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований", - говорится в заявлении Елисеева.

"Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны", - подчеркивается в документе.

Елисеев - председатель наблюдательного совета фонда "Дар", Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 году занимает жена премьера Светлана Медведева.

Расследование ФБК, посвященное недвижимости Медведева, было опубликовано накануне. В нем утверждалось, что Елисеев и связанные с ним фонды действуют в интересах Медведева. ФБК обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о нарушениях в этих фондах. В первом заявлении утверждается, что в августе 2010 года "Соцгоспроект" получил от бизнесмена Алишера Усманова безвозмездно по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевке.

Так как предпринимательская деятельность Усманова зависит от госконтрактов, а также от нормативных актов, принятых Медведевым, такая передача "недвижимого имущества стоимостью 5 миллиардов рублей является взяткой", считают в ФБК. Фонд предложил возбудить дело по статье 290 УК (получение взятки) и статье 291 (дача взятки).

Во втором заявлении ФБК просит возбудить дело о растрате в отношении руководителя фонда "Дар", так как фонд в нарушение закона безвозмездно передал свое имущество на неуставные цели. По данным ФБК, в 2014 году "Дар" передал земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду "Градислава". Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта получил здание в селе Эсто-Садок в Сочи.

В публикации ФБК утверждается, что Медведев также владеет усадьбой Миловка в Плесе, виноградниками в районе Анапы, участком около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, а также двумя участками у моря в Краснодарском крае и особняком в Петербурге. Связанный с Медведевым офшор владеет двумя яхтами, говорится в материале.

В Фонде утверждают, что все перечисленное имущество "было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков". "Дача в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Усмановым, секретная горная дача в Псехако, земли в Утрише, Ольгинке и подмосковной деревне Маслово, анапские виноградники, дворец графа, переделанный в квартиры с автомобильными лифтами, агро-бизнес и яхты - все это обслуживается из единого центра", - говорится в докладе.

"Финансирование тоже централизовано. Пожертвования, взносы, кредиты распределяются управляющими компаниями фонда "Дар", деньги выводятся на офшор, чтобы их потратили на яхты и итальянские виноградники. Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех же людей, но единственный элемент, объединяющий все это в систему, - Дмитрий Анатольевич Медведев", - утверждают в ФБК.

В сентябре Фонд Алексея Навального уже публиковал расследование о даче Медведева в Плесе. Тогда пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что этот объект "не находится в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используется им и членами его семьи на другом правовом основании".