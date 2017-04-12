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Это, конечно, никак не смягчает вину Навального и его подельников, которые, понимаете ли, "по принципу компота берут разную муть, чушь, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его". Единственное, что может их вину смягчить, так это спасение Дмитрия Анатольевича.
Это, конечно, никак не смягчает вину Навального и его подельников, которые, понимаете ли, "по принципу компота берут разную муть, чушь, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его". Единственное, что может их вину смягчить, так это спасение Дмитрия Анатольевича.
Слишком уж громко скандировали люди на площадях речевки типа "Путин вор", чтобы кремлевский нооскоп счел нынешнее время идеальным для сдачи Медведева. Получалось так, что если его сегодня уволить, то завтра много возомнивший о себе народ возмечтает вообще бог знает о чем. Так что надо бы пока поберечь того, которого не уберегли от инфлюэнцы и вирусного видеоролика.
Слишком уж громко скандировали люди на площадях речевки типа "Путин вор", чтобы кремлевский нооскоп счел нынешнее время идеальным для сдачи Медведева. Получалось так, что если его сегодня уволить, то завтра много возомнивший о себе народ возмечтает вообще бог знает о чем. Так что надо бы пока поберечь того, которого не уберегли от инфлюэнцы и вирусного видеоролика.
Две эпохи. Две прогулки. Две России, и сегодня остается лишь с горестным чувством наблюдать, какой путь прошла страна за минувшие годы. От веселого променада почти беззаботных, почти уверенных в своем праве людей до отчаянного стояния возле памятника Александру Сергеичу, от которого их оттаскивали, избивая дубинками, волоча по земле, к ближайшему автозаку.
Две эпохи. Две прогулки. Две России, и сегодня остается лишь с горестным чувством наблюдать, какой путь прошла страна за минувшие годы. От веселого променада почти беззаботных, почти уверенных в своем праве людей до отчаянного стояния возле памятника Александру Сергеичу, от которого их оттаскивали, избивая дубинками, волоча по земле, к ближайшему автозаку.
На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.
На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.
Трудно поверить, но Алексей Навальный тоже перешел красную черту. Вслед за Башаром Асадом и Дональдом Трампом. Ихнего полку, можно сказать, прибыло. Еще один сгорел на работе.
Сирийского президента обличали президенты американские: сперва прошлый, потом нынешний. Трампа тыкала носом в содеянное группа протестующих представителей России, Ирана и "Хезболлы". Навального порицает Алишер Усманов.
Причем у них немало общего, у некоторых обвинителей и обвиняемых. Так, американский лидер ухитрился сыграть за обе команды: он и наказывал перешедшего красную черту, и сам эту линию пересек, если верить "Хезболле" и ее друзьям. Сирийский лидер достиг тех же двояких рубежей, однако в ином качестве: он бомбил, но и его бомбили. Так что на их фоне новые члены клуба выглядят гораздо достойней и цивилизованней. Учредитель ФБК и его команда, переходя указанную черту, занимались разве что виртуальной бомбежкой латифундий и виноградников, которыми пользуется премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Владелец USM Holding тоже вроде не собирается бомбить офис Навального. Бизнесмен грозится подать на него в суд.
В дискусии, разгоревшейся между ними, и вырисовывается этот модный в наши дни сюжет. Алишер Бурханович, ставший, вероятно, одним из 20 миллионов зрителей документальной ленты под названием "Он вам не Димон", обнаружил себя среди героев и возмутился. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета, - сообщил олигарх. - Он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы". На что Алексей Анатольевич откликнулся в свойственной ему контратакующей манере. "О, - воскликнул он, - Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я "преступник" и он подаст на меня "заявление в органы". Короче, намечается конфликт, и если углубиться в тему, то быстро начинаешь понимать, что эта дискуссия о красной черте куда содержательней, нежели предыдущие.
В межгосударственных разборках все в конце концов сводилось к простым запретам, пренебрежению этими запретами и ответной реакции. Довольно мягкой, предельно жесткой или даже никакой. Главное, было понятно, что сказано и зачем - и где пролегает запретка. В полемике, которую ведут Усманов и Навальный, много неясностей и тайн, которые хочется разгадать. Хотя бы для того, чтобы постичь происходящее и предсказать, что дальше будет.
Допустим, лидер Партии прогресса напоминает налоговому резиденту Швейцарии, что тот пострадал в страшные годы застоя, отсидев срок по целому букету уголовных статей. Однако Навальный умалчивает о том, что Усманов был освобожден условно-досрочно ввиду искреннего раскаяния и за примерное поведение, а зачем умалчивает? Чтобы очернить противника? Это нехорошо.
Чего-то недоговаривает и Алишер Бурханович. Фильм про Димона, в котором олигарх убедительно сыграл роль щедрого спонсора премьер-министра, вышел в начале марта. Сейчас на дворе апрель в самом разгаре, и возникает естественный вопрос: а почему оклеветанный скорбно промолчал полтора месяца? Все думал, мучился, решал: перешел Навальный красную черту или нет? "Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR", - пытается разъяснить суть дела грядущий истец, но, кажется, он имеет в виду другие, более ранние посягательства ФБК на честь и достоинство миллиардера. Да и странно: прежде не желал пиарить Навального, зачем же теперь рекламирует? Только-только россияне стали забывать про недвижимость, кроссовки и прочие сокровища Дмитрия Анатольевича, как на тебе. Явился Усманов, и веселое имя Медведева опять на слуху.
Тут складываются как минимум две версии. Либо медленно закипающий олигарх намерен защитить свое доброе имя, а заодно и председателя правительства уберечь от гнусных поклепов. Либо хочет, выгораживая себя, потопить того, которого не уберегли в начале весны.
В первом случае суд наверное состоится, при том что не вполне понятно, в чем, собственно, будет заключаться обвинение. Бумажка о дарении - она ведь, можно сказать, обнародована, и что в ней клеветнического по отношению к истцу? Ну да судьи разберутся, им не впервой приговаривать Навального. Во втором случае скандал едва ли обернется процессом. Поскольку у одного из двух наших самых прославленных питерских юристов несомненно найдутся административные ресурсы для того, чтобы предотвратить очередное позорище. Он только должен догадаться о том, что его хотят потопить. До сих пор Дмитрий Анатольевич, к сожалению, частенько бывал недогадлив и сильно вредил себе, комментируя разные политические события. Вспомним хоть его реакцию на фильм Навального. Удивительно даже: такая реакция, а он все держится.
В общем, куда ни кинь, всюду красная черта, которая тянется из Сирии через Вашингтон, Тегеран и Бейрут аж до Москвы и ее районных судов. Прямо в глазах рябит от избытка этих бесконечных линий. Вот и Навальный ее перешел, вслед за Асадом и Трампом, а Усманов зафиксировал. Не исключено также, что Алишер Бурханович у себя в Швейцарии чрезмерно увлекся просмотром политических новостей, потому и заговорил языком американских президентов, российских представителей, иранских мулл и военизированных шиитов. Единственное что утешает: по итогам разборок Усманова с Навальным мировой войны не случится. Чем и утешимся, размышляя о таинственных юридических причудах наших коррупционеров.