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Трудно поверить, но Алексей Навальный тоже перешел красную черту. Вслед за Башаром Асадом и Дональдом Трампом. Ихнего полку, можно сказать, прибыло. Еще один сгорел на работе.

Сирийского президента обличали президенты американские: сперва прошлый, потом нынешний. Трампа тыкала носом в содеянное группа протестующих представителей России, Ирана и "Хезболлы". Навального порицает Алишер Усманов.

Причем у них немало общего, у некоторых обвинителей и обвиняемых. Так, американский лидер ухитрился сыграть за обе команды: он и наказывал перешедшего красную черту, и сам эту линию пересек, если верить "Хезболле" и ее друзьям. Сирийский лидер достиг тех же двояких рубежей, однако в ином качестве: он бомбил, но и его бомбили. Так что на их фоне новые члены клуба выглядят гораздо достойней и цивилизованней. Учредитель ФБК и его команда, переходя указанную черту, занимались разве что виртуальной бомбежкой латифундий и виноградников, которыми пользуется премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Владелец USM Holding тоже вроде не собирается бомбить офис Навального. Бизнесмен грозится подать на него в суд.

В дискусии, разгоревшейся между ними, и вырисовывается этот модный в наши дни сюжет. Алишер Бурханович, ставший, вероятно, одним из 20 миллионов зрителей документальной ленты под названием "Он вам не Димон", обнаружил себя среди героев и возмутился. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета, - сообщил олигарх. - Он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы". На что Алексей Анатольевич откликнулся в свойственной ему контратакующей манере. "О, - воскликнул он, - Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я "преступник" и он подаст на меня "заявление в органы". Короче, намечается конфликт, и если углубиться в тему, то быстро начинаешь понимать, что эта дискуссия о красной черте куда содержательней, нежели предыдущие.

В межгосударственных разборках все в конце концов сводилось к простым запретам, пренебрежению этими запретами и ответной реакции. Довольно мягкой, предельно жесткой или даже никакой. Главное, было понятно, что сказано и зачем - и где пролегает запретка. В полемике, которую ведут Усманов и Навальный, много неясностей и тайн, которые хочется разгадать. Хотя бы для того, чтобы постичь происходящее и предсказать, что дальше будет.

Допустим, лидер Партии прогресса напоминает налоговому резиденту Швейцарии, что тот пострадал в страшные годы застоя, отсидев срок по целому букету уголовных статей. Однако Навальный умалчивает о том, что Усманов был освобожден условно-досрочно ввиду искреннего раскаяния и за примерное поведение, а зачем умалчивает? Чтобы очернить противника? Это нехорошо.

Чего-то недоговаривает и Алишер Бурханович. Фильм про Димона, в котором олигарх убедительно сыграл роль щедрого спонсора премьер-министра, вышел в начале марта. Сейчас на дворе апрель в самом разгаре, и возникает естественный вопрос: а почему оклеветанный скорбно промолчал полтора месяца? Все думал, мучился, решал: перешел Навальный красную черту или нет? "Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR", - пытается разъяснить суть дела грядущий истец, но, кажется, он имеет в виду другие, более ранние посягательства ФБК на честь и достоинство миллиардера. Да и странно: прежде не желал пиарить Навального, зачем же теперь рекламирует? Только-только россияне стали забывать про недвижимость, кроссовки и прочие сокровища Дмитрия Анатольевича, как на тебе. Явился Усманов, и веселое имя Медведева опять на слуху.

Тут складываются как минимум две версии. Либо медленно закипающий олигарх намерен защитить свое доброе имя, а заодно и председателя правительства уберечь от гнусных поклепов. Либо хочет, выгораживая себя, потопить того, которого не уберегли в начале весны.

В первом случае суд наверное состоится, при том что не вполне понятно, в чем, собственно, будет заключаться обвинение. Бумажка о дарении - она ведь, можно сказать, обнародована, и что в ней клеветнического по отношению к истцу? Ну да судьи разберутся, им не впервой приговаривать Навального. Во втором случае скандал едва ли обернется процессом. Поскольку у одного из двух наших самых прославленных питерских юристов несомненно найдутся административные ресурсы для того, чтобы предотвратить очередное позорище. Он только должен догадаться о том, что его хотят потопить. До сих пор Дмитрий Анатольевич, к сожалению, частенько бывал недогадлив и сильно вредил себе, комментируя разные политические события. Вспомним хоть его реакцию на фильм Навального. Удивительно даже: такая реакция, а он все держится.

В общем, куда ни кинь, всюду красная черта, которая тянется из Сирии через Вашингтон, Тегеран и Бейрут аж до Москвы и ее районных судов. Прямо в глазах рябит от избытка этих бесконечных линий. Вот и Навальный ее перешел, вслед за Асадом и Трампом, а Усманов зафиксировал. Не исключено также, что Алишер Бурханович у себя в Швейцарии чрезмерно увлекся просмотром политических новостей, потому и заговорил языком американских президентов, российских представителей, иранских мулл и военизированных шиитов. Единственное что утешает: по итогам разборок Усманова с Навальным мировой войны не случится. Чем и утешимся, размышляя о таинственных юридических причудах наших коррупционеров.