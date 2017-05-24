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Также: Россия, Право, Экономика, Политика, Общество | Персоны: Алишер Усманов, Алексей Навальный

новость Усманов отказался от дебатов с Навальным

24.05.2017
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
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383
Пара фраз 24.05.2017
в блоге Признайся, Навальный

Миллиардер Алишер Усманов в новом видеообращении, которое появилось в среду на его ВК-странице и youtube-канале, отказался от дебатов, предложенных лидером Партии прогресса, основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

"Я ждал извинений, а не дебатов, - заявил миллиардер. - А вместо этого услышал ложь, пиар очередные заявления вроде вы украли у нас руду".

Усманов сравнил Навального с персонажем булгаковского "Собачьего сердца" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, который считал нужным "взять все да и поделить". "Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем, - заметил миллиардер. - Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун".

"Какие дебаты? Это все равно что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз!" - заключил свое обращение Усманов.

13 апреля Усманов подал к Навальному и ФБК иск о защите чести и достоинства. 18 мая судья Люблинского райсуда Москвы Марина Васина провела предварительные слушания по делу. Разбирательство по существу назначено на 30-е число.

Накануне предварительных слушаний миллиардер выступил с первым видеообращением к Навальному. Он назвал Навального "уголовником", "неучем", "лузером" и "неудавшимся бизнесменом", а затем порекомендовал ему извиниться и "жить спокойно". "Тьфу на тебя, Алексей Навальный!" - так завершалось обращение.

В ответ Навальный вечером 18 мая вызвал Усманова на дебаты. Он заметил, что РБК и "Дождь" изъявляли готовность организовать такую дискуссию.

Поводом к подаче миллиардером иска стало его упоминание в расследовании ФБК "Он вам не Димон", которое посвящено собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. Как установлено, несколько фондов, связанных с лицами из премьера, получали от Усманова деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду "Соцгоспроект", наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам миллиардер настаивает, что передача этого участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению Усманова, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что миллиардер лжет. Землю в Успенском, поясняет основатель ФБК, Усманов купил у двух коммерческих фирм и между приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.05.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 18.05.2017
в блоге Положил по-мужски
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Илья Мильштейн

Алиса и Алишер

Илья Мильштейн, 19.05.2017

Эти ролики великолепно дополняют друг друга. Незабываемая Алиса Вокс, со всеми ее умопомрачительными ногами и сиськами, спела песню соблазнительной молодой училки. Гневная речь Алишера Усманова, возвысившего свой голос против клеветника Навального, снята в манере солидной и до краев заполнена приличием.

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