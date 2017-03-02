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Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон", посвященное премьер-министру Дмитрию Медведеву. В 13 главах публикации рассказывается об элитной недвижимости премьера в России и за границей.

Так, по данным Фонда, дом и 4,3 гектара земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе Медведев получил в подарок от миллиардера Алишера Усманова. Стоимость участка и постройки ФБК оценил примерно в 5 миллиардов рублей.

Формально недвижимость записана на Фонд поддержки социально-значимых государственных проектов, наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев. "Этот фонд не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами "Дар" и "Градислава", владеющими резиденцией Медведева в Плесе и другими личными объектами премьер-министра", - говорится в расследовании.

Помимо этого, по данным ФБК, у Медведева есть усадьба площадью около 240 000 квадратных метров в деревне Мансурово Курской области. Резиденция оформлена в собственность агрокомплекса "Мансурово". Этим агрокомплексом и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области управляют Елисеев, а также двоюродный брат премьер-министра Андрей Медведев.

Зимнюю резиденцию Медведева ФБК нашел в Красной Поляне. "На четырех гектарах заповедной земли располагается несколько построек, в том числе резиденция площадью 4 тысячи квадратных метров. Как и в истории с плесской дачей Медведева, на этапе олимпийской стройки аренда земли была оформлена на фонд "Дар". В конце 2014 года владение было пожертвовано никому не известному Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта", - говорится в расследовании. Наблюдательный совет фонда возглавляет Елисеев.

Помимо этого, как утверждается в публикации ФБК, Медведев владеет усадьбой Миловка в Плесе, виноградниками в районе Анапы, участком около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, а также двумя участками у моря в Краснодарском крае и особняком в Петербурге. Связанный с Медведевым офшор владеет двумя яхтами, говорится в материале.

В Фонде утверждают, что все перечисленное имущество "было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков". "Дача в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Усмановым, секретная горная дача в Псехако, земли в Утрише, Ольгинке и подмосковной деревне Маслово, анапские виноградники, дворец графа, переделанный в квартиры с автомобильными лифтами, агро-бизнес и яхты - все это обслуживается из единого центра", - говорится в докладе.

"Финансирование тоже централизовано. Пожертвования, взносы, кредиты распределяются управляющими компаниями фонда "Дар", деньги выводятся на офшор, чтобы их потратили на яхты и итальянские виноградники. Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех же людей, но единственный элемент, объединяющий все это в систему, - Дмитрий Анатольевич Медведев", - утверждают в ФБК.

В сентябре Фонд Алексея Навального уже публиковал расследование о даче Медведева в Плесе. Тогда пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что этот объект "не находится в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используется им и членами его семьи на другом правовом основании".