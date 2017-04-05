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Также: Мильштейн, Правительство, Президент, Право, Террор, Интернет, Колонки, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Юрий Чайка, Александр Ткачев, Александр Лукашенко

статья В компоте лица своего

Илья Мильштейн, 05.04.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Сдачи нет, он держится

Слишком уж громко скандировали люди на площадях речевки типа "Путин вор", чтобы кремлевский нооскоп счел нынешнее время идеальным для сдачи Медведева. Получалось так, что если его сегодня уволить, то завтра много возомнивший о себе народ возмечтает вообще бог знает о чем. Так что надо бы пока поберечь того, которого не уберегли от инфлюэнцы и вирусного видеоролика.

Илья Мильштейн
31.03.2017
статья Статья

Вся Россия - наш сад

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.

Виталий Портников
16.09.2016
статья Статья

Червячок на крючке

От путинского приглашения рыбку вместе половить Медведев уклониться не может, и вот они снова вдвоем. Потрясенные рыбаки с неводом проверены, осмотрены, обысканы, помилованы, приведены в чувство и присоединяются к общему разговору. Беседа течет плавная, неторопливая, с оттенком государственности и заботы о людях.

Илья Мильштейн
12.09.2016
383
Пара фраз 01.04.2017
в блоге Тайна подпольного богатства

Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты. Кстати, снимают за большие деньги, а там есть спонсоры. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. Персонаж тащит на улицы людей, очень часто несовершеннолетних, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно.

Новость про Медведева (политика), заговорившего про Димона (героя документального кино) и его недругов, стала одним важнейших событий недели. Конечно, она не затмила теракт, но обозначила время после теракта и расстановку сил наверху. Выяснилось, что Дмитрий Анатольевич снова востребован, оттого он уже и не молчит, словно ему запрещено подавать голос, но высказывается как власть имеющий. Раскрывая душу и заговор первым попавшимся слушателям, хоть бы даже и труженикам предприятия "Тамбовский бекон", у которых в списке жизненных приоритетов едва ли числится просмотр видеороликов ФБК. Однако Медведев спешит поделиться с публикой накопившимися мыслями, и та работница, что "поинтересовалась у премьера его мнением о нападках на него", с честью выполнила правительственное задание.

Высказывается он, отдадим должное второму человеку в государстве, аккуратно. Это вам не Чайка, который в клеветнических измышлениях Навального безошибочно распознавал происки русофобов и кровавые шекели Уильяма Браудера. Медведев вскользь упоминает богатых "спонсоров", но как их зовут, где обитают и почему не любят Дмитрия Анатольевича - о том он умалчивает. Может, их Игорь Иваныч зовут, как знать. Еще он вслед за Песковым и другими товарищами выражает заботу о детях, соблазненных судимым персонажем. А главное, премьер-министр проявляет столь похвальное качество, как объективность. Другой бы сказал, что фильм бездарен, но у героя хороший вкус, и он, в целом отвергая обвинения в коррупции, отмечает добротность отснятого материала.

Ибо теперь он уже способен по достоинству оценить качество просмотренной ленты. Слегка отстраненно, да, но с видом знатока, указывающего авторам документалки, что этих людей он знает, а иных в глаза не видел, здесь бывал, а вон те пейзажи в кадре - незнакомые. Дмитрий Анатольевич как бы визирует тексты и картинки, вынося беспристрастный зрительский вердикт. Поскольку пребывает в хорошем настроении, а самочувствие у него улучшилось совсем недавно. После выяснения отношений со старшим в тандеме на Земле Франца-Иосифа. И после трагедии в Петербурге, как ни кощунственно это звучит.

Он был почти незаметен в последние месяцы. О его отставке как о деле решенном многие эксперты говорили тоном решительным и спорили только о сроках. Фильм про его латифундии и тосканские виноградники как бы обозначал направление главного удара. Ясно было, что карать Дмитрия Анатольевича никто не станет, экс-президентов у нас судить нельзя, иначе поломается главная скрепа и рухнет страна, но в обстановке перманентного скандала Владимир Владимирович легко мог его убрать. Нет, не поддаваясь давлению и не вообще убрать, а помочь найти ему работу по душе, и кресло председателя в суде Конституционном давно уже, казалось, зарезервировано за перспективнейшим питерским юристом. А вот на общество, на этих недобитых несогласных, которые громким смехом и улюлюканьем встретили бы перемещение "коррупционера" в КС, можно было бы и наплевать.

Следует предположить, что карьерная судьба Дмитрия Медведева переменилась к лучшему только 26 марта, когда Алексей Навальный вывел десятки тысяч людей на демонстрации против младшего партнера в тандеме. Это уже было явным давлением, причем непосредственно на президента, чье имя тоже по-разному склонялось на митингах, посвященных жуликам и ворам во власти. Тогда премьер и воспрял, и нашлась пещера на далеком ледовитом севере, где они с Путиным взглянули друг другу в глаза и поняли, что им не жить друг без друга. А кто не вполне осознал случившееся, подобно министру Ткачеву, тот покидал правительственное совещание с будильниками в разных местах.

Теракт в центре Петербурга, да еще в тот день, когда родной город навещал Путин, упрочил позиции Медведева. По той хотя бы причине, что защита неотъемлемого права россиян на жизнь и личную безопасность относится к сфере прямой ответственности главы государства. В отличие от Дмитрия Анатольевича, который, как всем нам ведомо, не отвечает ни за что, Владимир Владимирович уже 17 лет ведет победоносную войну с террором, и если к Медведеву после трагедии ни одного вопроса не было, то к Путину имелось множество.

Все взоры были обращены к нему, довольно одинокому авторитарному властителю, и свое одиночество ему, вероятно, захотелось с кем-то избыть. В этот день председатель правительства окончательно вернулся из политического небытия и, пользуясь моментом, реабилитировал себя в глазах работниц и работников предприятия "Тамбовский бекон". В том же духе, кстати, выступил и глава Беларуси Лукашенко, приехавший в Питер выпрашивать подачки и ругаться и внезапно решивший с покладистым Путиным все проблемы, но это другая тема.

Равно и террор, вернувшийся в Россию, проходит по другому ведомству. По тому ведомству, которое в наши дни занято преимущественно школьниками, за которых так переживает премьер, бичуя Навального, а за террористами силовики уследить не могут - просто времени не остается. Да и ловить их легче, школьников, и вязать, нежели убийц, обвешанных тротиловыми эквивалентами. Но это, конечно, никак не смягчает вину лидера Партии прогресса и его подельников, которые, понимаете ли, по принципу компота берут разную муть, чушь, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его.

Единственное, что может их вину смягчить, так это спасение Дмитрия Анатольевича. Избавление от мук, связанных с переходом на другую, менее престижную работу, что еще недавно казалось неминуемым. Хочется также сказать спасибо и злокозненным таинственным спонсорам ФБК, но раз спасенный их имен не назвал, то и мы их благодарить не будем.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 05.04.2017
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383
Пара фраз 29.03.2017
в блоге Берегите коррупцию
383
Пара фраз 16.09.2016
в блоге Эффект дачи Медведева
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