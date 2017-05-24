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В московском главке МВД проверили факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" и не нашли нарушений закона. Об этом говорится в ответе замглавы МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает РБК.

Проверка проводилась по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. При рассмотрении жалоб на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества "близкого к премьер-министру" фонда "Соцгорпроект" "нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено", отмечается в документе.

Как отмечает Рашкин, это первый ответ из силового ведомства по существу. 17 марта депутат послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. В СКР Рашкину сообщили, что запрос перенаправлен в Генпрокуратуру. Однако надзорное ведомство вернула документ "как ошибочно направленный".

В конце апреля Рашкину пришел ответ из ФСБ под грифом "для служебного пользования". "Информации по вопросу там чуть менее чем ноль, - заявил депутат. - Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков - это табу, вместо расследования фактов все футболят запрос друг другу".

Сам Навальный прокомментировал сообщение об ответе из МВД предельно кратко. "12 июня", - написал политик в твиттере. На эту дату запланирована новая массовая антикоррупционная акция. Навальный объяснил необходимость ее проведения тем, что власть отказывается отвечать на вопросы, поставленные в расследовании ФБК.

24 марта депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков потребовали инициировать расследование фактов о Медведеве. Согласно проекту протокольного поручения, комитет по безопасности и противодействию коррупции должен был запросить в правоохранительных и регистрирующих органах необходимую информацию, "чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным". Также комитету предполагалось поручить решение вопроса о привлечении фигурантов расследования к ответственности.

5 марта Госдума предложенный депутатами от КПРФ проект поручения отклонила. Голосование фактически было провалено - в нем приняли участие лишь 45 депутатов, то есть ровно 10 процентов состава нижней палаты. При этом в поддержку расследования выступили 43 члена Госдумы, против - двое.