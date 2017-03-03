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новость В Кремле расследование Навального назвали "творчеством известного осужденного гражданина"

03.03.2017
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
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Пара фраз 03.03.2017
в блоге Кроссовки и подтяжки

В Кремле не придают значения расследованию Алексея Навального о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам чиновника, в Кремле видели сообщения СМИ о публикации Навального, однако "в деталях не ознакомлены".

"Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина", - заметил Песков, не назвав Навального по имени. Также Песков сказал, что ему "нечего добавить" к тому, что было сказано накануне пресс-секретарем Медведева Натальей Тимаковой.

Накануне Тимакова назвала публикацию ФБК "пропагандистскими и предвыборными выпадами". "Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - заявила Тимакова.

В пятницу один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", однокурсник премьер-министра Илья Елисеев назвал публикацию "информационным вбросом". "Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований", - говорится в заявлении Елисеева.

"Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны", - подчеркивается в документе.

Елисеев - председатель наблюдательного совета фонда "Дар", Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 году занимает жена премьера Светлана Медведева.

Расследование ФБК, посвященное недвижимости Медведева, было опубликовано накануне. В нем утверждалось, что Елисеев и связанные с ним фонды действуют в интересах Медведева. ФБК обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о нарушениях в этих фондах. В первом заявлении утверждается, что в августе 2010 года "Соцгоспроект" получил от бизнесмена Алишера Усманова безвозмездно по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевке.

В публикации ФБК утверждается, что Медведев также владеет усадьбой Миловка в Плесе, виноградниками в районе Анапы, участком около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, а также двумя участками у моря в Краснодарском крае и особняком в Петербурге. Связанный с Медведевым офшор владеет двумя яхтами, говорится в материале.

В ФБК утверждают, что все перечисленное имущество "было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков".

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
03.03.2017

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