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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Происшествия, Право, Полиция, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость В Москве открыто дело о подрыве взрывпакета 12 июня на Тверской

13.06.2017
Гуляния на Тверской, 12.06.2017. Кадр Граней.Ру
Гуляния на Тверской, 12.06.2017. Кадр Граней.Ру
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В Москве открыто дело о подрыве взрывпакета 12 июня на Тверской улице. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждается, подозреваемый бросил взрывпакет в толпу во время "праздничных мероприятий". Против него открыто дело по статье 213 УК (хулиганство). Дела по этой статье относятся к подследственности полиции.

"Известия" передают, что подозреваемый - 29-летний уроженец Дагестана, не имеющий регистрации в Москве. При этом в публикации говорится, что его освободили под подписку о невыезде.

О пострадавших не сообщается.

Какой бы то ни было дополнительной информации "Граням" по состоянию на 13:20 мск обнаружить не удалось. В частности, непонятно, имеет ли инцидент какое-либо отношение к несогласованной антикоррупционной акции 12 июня.

Ранее появилась информация об уголовном деле, возбужденном против одного из участников этой акции. Оно расследуется по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждается, подозреваемый, находясь на Пушкинской площади, распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия", в результате чего силовик получил ожог глаз.

Подозреваемого задержали. В СКР сообщили, что намерены предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Вечером 12 июня на допросы по этому делу в центральный главк СКР были доставлены двое задержанных на акции демонстрантов - Антон Шапошников и Михаил Давыдов. Кто именно из них является подозреваемым, неизвестно.

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13.06.2017
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

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