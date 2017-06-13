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В Москве открыто дело о подрыве взрывпакета 12 июня на Тверской улице. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждается, подозреваемый бросил взрывпакет в толпу во время "праздничных мероприятий". Против него открыто дело по статье 213 УК (хулиганство). Дела по этой статье относятся к подследственности полиции.

"Известия" передают, что подозреваемый - 29-летний уроженец Дагестана, не имеющий регистрации в Москве. При этом в публикации говорится, что его освободили под подписку о невыезде.

О пострадавших не сообщается.

Какой бы то ни было дополнительной информации "Граням" по состоянию на 13:20 мск обнаружить не удалось. В частности, непонятно, имеет ли инцидент какое-либо отношение к несогласованной антикоррупционной акции 12 июня.

Ранее появилась информация об уголовном деле, возбужденном против одного из участников этой акции. Оно расследуется по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждается, подозреваемый, находясь на Пушкинской площади, распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия", в результате чего силовик получил ожог глаз.

Подозреваемого задержали. В СКР сообщили, что намерены предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Вечером 12 июня на допросы по этому делу в центральный главк СКР были доставлены двое задержанных на акции демонстрантов - Антон Шапошников и Михаил Давыдов. Кто именно из них является подозреваемым, неизвестно.