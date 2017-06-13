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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Виолетта Волкова

новость Схвачен на месте выступления

Заявитель митинга на проспекте Сахарова Рубанов арестован на 10 суток
13.06.2017
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
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Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Об этом он сам сообщил в твиттере.

Рубанов был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полицейских, когда со сцены решила выступить адвокат Виолетта Волкова, Рубанов попытался помешать ей и выключил микрофон. Кроме того, активиста обвинили в том, что он якобы мешал проходу людей на митинг.

"Мне инкриминируют 19.3 за то, что я как организатор не пускал на сцену Волкову, вел себя вульгарно, и вообще плохо себя вел, - отметил Рубанов. - Пишут что меня задержали из-за того что я не начинал митинг. Задержали меня в 14:30, а митинг начинается в 15:00".

Решения суда пришлось ждать более девяти часов. Как сообщил руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов, полицейские дважды возвращались в отдел полиции, чтобы исправить протокол задержания. В итоге протокол переписали прямо в коридоре суда.

Судья согласилась приобщить к делу видеозапись эпизода с переписыванием протокола, а также "много ходатайств удовлетворила", отметил Жданов. Однако в итоге судья признала Жданова виновным.

Задержание Романа Рубанова. Видео: Кирилл Шулика

Накануне проведения акции инициатор протестов, лидера Партии прогресса Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей. Он призвал своих сторонников провести акцию ан Тверской улице. Утром в понедельникНавального задержали при выходе из дома.

В ночь на вторник судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала Навального на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

12 июня в Москве на антикоррупционной акции по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции.

Во вторник Тверской райсуд арестовал на 15 суток Илью Яшина и Марка Гальперина. По 10 суток получили задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Всем им вменили вменили неповиновение полицейскому. Суды над задержаннвми продолжаются и в других городах.

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Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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