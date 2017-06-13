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Среди задержанных 12 июня на протестной акции в Москве было 136 несовершеннолетних. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, сообщает Интерфакс.

"Мое мнение - эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире", - сказал Черников. Он связал участие подростков в акции с их желанием "реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой".

"Эти молодые люди достаточно прогрессивные, разносторонние, они сами вправе выбирать свою линию жизни, но важно, чтобы они быстрее взрослели, учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип "не навреди", - отметил чиновник. - А когда предлагаешь им доказать это трудом, конкретным делом, отдельной помощью людям - почему-то не слышат и не хотят слышать. Этим кто-то активно пользуется".

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию "подлой провокацией", а действия правоохранительных органов оценил как профессиональные.

"Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал, - сказал Собянин. - Нам всем повезло, что обошлось без крови".

"Полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно, - подчеркнул мэр. - Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям".

12 июня в Москве на антикоррупционной акции по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции.

В нападении с газовым баллончиком на омоновца во время антикоррупционной акции в Москве подозревается 17-летний Михаил Галяшкин. Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. От дачи показаний Галяшкин отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Во вторник Тверской райсуд арестовал на 15 суток Илью Яшина и Марка Гальперина. По 10 суток получили задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Всем им вменили вменили неповиновение полицейскому. Суды над задержанными продолжаются и в других городах.