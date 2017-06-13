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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Полиция, Акции протеста, Россия, Украина, Политика, Европа, Мир

новость Стая с Днепра

В задержаниях в Москве участвовали бывшие сотрудники "Беркута"
13.06.2017
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото из соцсетей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото из соцсетей
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В Москве в задержаниях на протестной акции участвовали бывшие сотрудники украинского спецподразделения "Беркут". Об этом сообщает Диалог.Uа.

В одном из командиров ОМОНа, руководивших разгоном участников акции, пользователи соцсетей опознали экс-начальника киевского подразделения "Беркут" Сергея Кусюка. В период правления Виктора Януковича он неоднократно участвовал в силовом подавлении протестов в Киеве. Сообщалось, что после победы Революции Достоинства беркутовец уехал в Крым.

Кусюк также руководил жестким разгоном Евромайдана в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Летом 2015 года генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

Кроме того, на бывшего сотрудника "Беркута" похож еще один участник разгона московской акции. Его фотографию опубликовал присутствовавший на акции в Москве журналист RTVI Алексей Абанин. "Вот этот мужичок подошел и ласково сказал, что сломает мне фотоаппарат и лицо, если я продолжу снимать", - написал журналист. Пользователи опознали его как некого Василия из Луганска и опубликовали его прошлые фотографии.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциях по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 челоыек были задержаны во ввремя акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

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13.06.2017
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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